Annem Ankara Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Annem Ankara Nerede Çekiliyor?

Annem Ankara, 90'lı yıllarda yaşayan üç evlat annesi bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor.

Üç çocuk annesi Zuhal, çocuklarına bakmak için erken emekli olmuştur. Ancak hayat, onu hiç beklemediği zorluklarla karşılaştıracaktır. Fedakar anneyi özetleyen en iyi cümle ise ''Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' olur.