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Annem Ankara Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Annem Ankara Nerede Çekiliyor?

Annem Ankara Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Annem Ankara Nerede Çekiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 20:50

2024-25 sezonunda birbirinden yeni yapımlar seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve içimize dokunan konusuyla bu dizilerden bir tanesi de Annem Ankara oldu. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara, yayınlanan fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk bölümü merakla beklenen Annem Ankara hakkında araştırmalar da başladı. İzleyiciler Annem Ankara dizisinin konusunu ve oyuncularını araştırıyor.

Peki Annem Ankara konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Annem Ankara Konusu Nedir?

Annem Ankara Konusu Nedir?

Annem Ankara, 90'lı yıllarda yaşayan üç evlat annesi bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. 

Üç çocuk annesi Zuhal, çocuklarına bakmak için erken emekli olmuştur. Ancak hayat, onu hiç beklemediği zorluklarla karşılaştıracaktır. Fedakar anneyi özetleyen en iyi cümle ise ''Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!' olur.

Annem Ankara Oyuncuları Kimler?

Annem Ankara Oyuncuları Kimler?

Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Annem Ankara oyuncuları ise aşağıdaki gibidir;

  • Özgürcan Çevik

  • Gökçe Eyüboğlu

  • Sinem Uslu

  • Yıldıray Şahinler

  • Gülhan Tekin

  • Muharrem Türkseven

  • Mustafa Açılan

  • Fatma Toptaş

Annem Ankara Ne Zaman Başlıyor, Hangi Gün?

Annem Ankara Ne Zaman Başlıyor, Hangi Gün?

Annem Ankara dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak.

Annem Ankara, Kanal D ekranlarında Çarşamba günleri seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Annem Ankara Nerede Çekiliyor?

Annem Ankara Nerede Çekiliyor?

Ankara'da yaşayan bir ailenin hayat hikayesini anlatan Annem Ankara dizisinin çekimlerinin de Ankara'nın farklı semtlerinde yapıldığı düşünülüyor.

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