15 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Kasım Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları açıkladı. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi. Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.
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Süper Lig'in köklü takımlarından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı ve İngiltere Championship ligi ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasına olan yatırımlarına devam ediyor. Acun Ilıcalı bir süredir görüştüğü Slovenya ekibi ile imzaları attı. Nisan ayında görüşmelere başlayan Ilıcalı, Avrupa'ya açılma hedefinden bahsetmişti. Bu anlaşma ile futbol yatırımlarını artıran Acun Ilıcalı'nın yeni kulübüyle nasıl bir proje izleyeceği önümüzdeki süreçte açıklanacak. Ilıcalı'nın yeni takımı NK Maribor oldu.
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL" dedi.
Dünya genelinde, kadınlara yönelik şiddet eylemleri alarm verici bir hızla tırmanıyor. Bu durum, pek çok kişi ve kuruluşun dikkatini çekiyor ve bu konuda çözüm arayışları devam ediyor. Ancak ne yazık ki, bu konuda atılan adımların yetersiz kaldığı görülüyor. Özellikle verilen cezalar yetersiz kaldığından halk kendi çözüm yollarını aramaya çalışıyor. Bu da daha büyük bir kaosa sebep olabiliyor.
Sürücüsüz metroda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücüsüz metro, yolcular arasında paniğe neden oldu. Sürücüsüz metroda arıza yaşandı. Bu nedenle de yaşanan arıza metro, 5 durağı pas geçerek yoluna devam etti. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasıyla metro, Altınşehir durağına yakın bir noktada durabildi.
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Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının en önemli ve heyecan dolu dönemlerinden biri. Bu özel günün her detayının mükemmel olması için ellerinden geleni yaparlar. Bu heyecan sadece gelin ve damadı değil, aynı zamanda ailelerini de sarıyor elbette. Herkesin ortak amacı, bu unutulmaz günün kusursuz bir şekilde yaşanması ve ömür boyu sürecek güzel anıların oluşturulması. Fakat tabii ki işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor.
Milyonlarca çalışan merakla beklediği asgari ücret zammını Ocak 2025’te öğrenecek. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle resmi olarak pazarlık süreci başlayacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre AK Parti kulislerinde konuşulan rakam 21 bin 250 TL. Bu rakam da yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor. Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı oranın minimum yüzde 25 olacağı ileri sürüldü.
Ürünlerinden domuz eti çıkan Köfteci Yusuf hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Köfteci Yusuf ile ilgili sürecin tamamlandığını duyurdu. Köfteci Yusuf markasının bakanlık tarafından korunmadığını söyleyen Bakan Yumaklı. “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır” dedi.
Adana, Türkiye'nin en özgün ve büyüleyici şehirlerinden biri. Sıcak insanları, misafirperverliği ve enerjisi, onu diğer şehirlerden ayırıyor. Kendine has kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve eşsiz lezzetleri ile ülkemizin güneyini süsleyen bu şehir, ilginç olayları ile de sık sık gündem oluyor. Yazın yapılan "Güneşe ateş etmeyin" anonsları bile başlı başına Adana'nın nasıl nevi şahsına münhasır bir şehir olduğunu ortaya koyuyor. Yine Adana'dan ilginç bir görüntü sosyal medyada viral oldu.
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret gündemi de hareketleniyor. Ekonomistlerin tahminleri ardı ardına gelirken, siyasetçiler de beklentilerini açıklıyor. Ancak ne olursa olsun hiçbir veride işçi için rahatlatacak bir rakam çıkmıyor. Ekonomistlerin tahminleri sürerken biz de yapay zekaya durumu sorduk. Yapay Zeka'dan da işçilere iyi haber gelmedi.
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Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay eleştiri oklarını üzerine topladı. Prof. Dr. Canan Karatay yine HPV aşısını hedef aldı. HPV aşısına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Karatay, meme kanserinin sebebini de açıkladı. Karatay, "Sünnetli ülkelerde HPV olmaz. Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. Olayda Sebahattin Yılmaz vurularak yaralandı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na topu atan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.
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