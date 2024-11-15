Yapay Zeka'nın Asgari Ücret Tahmini de İşçiyi Üzecek
Yapay Zeka'nın Asgari Ücret Tahmini de İşçiyi Üzecek
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret gündemi de hareketleniyor. Ekonomistlerin tahminleri ardı ardına gelirken, siyasetçiler de beklentilerini açıklıyor. Ancak ne olursa olsun hiçbir veride işçi için rahatlatacak bir rakam çıkmıyor. Ekonomistlerin tahminleri sürerken biz de yapay zekaya durumu sorduk. Yapay Zeka'dan da işçilere iyi haber gelmedi.
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Yıl sonu yaklaşırken 2025 asgari ücreti için de gündem ısınıyor. İşçilerin gözü kulağı hükümetten gelecek haberde.
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Ekonomistler ve siyasetçiler konu üzerine tahmin ve beklentilerini açıklıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ChatGPT ve Gemini'ye de asgari ücret beklentilerini biz sorduk.
Mevcut veriler ve ekonomik değerlendirmeler ışığında iki farklı yapay zekadan iki farklı denebilecek yorum geldi.
Gemini'nin tahmininden başlayalım. Gemini %40 zam beklentisini paylaşarak oluşacak rakama dair de bilgi verdi:
ChatGPT ise iki seçenek üzerinde durdu. Tahmini %40 - %50 arası bir zam olması yönünde bu yüzden bir maaş aralığı belirtti:
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Yapay Zeka tarafından verilen bu iki tahmin bile işçinin beklentisinin oldukça altında kalıyor.
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