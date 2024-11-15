Yapay Zeka'nın Asgari Ücret Tahmini de İşçiyi Üzecek

'2024 asgari ücreti 17.002 TL olarak belirlendiği için, 2025'te asgari ücretin ne kadar olabileceğini değerlendirirken daha makul bir projeksiyon yapmak gerekiyor.

Son yıllardaki enflasyon oranları ve artış trendlerine göre:

2025 yılında asgari ücrette %40-50 civarında bir artış olabilir. Bu durumda:

%40 artışla: 23.800 TL civarı

%50 artışla: 25.500 TL civarı

Bu rakamlar, ekonomik koşullara ve hükümetin politikalarına bağlı olarak değişebilir, ancak 50.000 TL gibi bir rakam şu anki verilere göre oldukça uzak bir senaryodur.'