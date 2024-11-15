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Yapay Zeka'nın Asgari Ücret Tahmini de İşçiyi Üzecek

Yapay Zeka'nın Asgari Ücret Tahmini de İşçiyi Üzecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.11.2024 - 21:07

Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret gündemi de hareketleniyor. Ekonomistlerin tahminleri ardı ardına gelirken, siyasetçiler de beklentilerini açıklıyor. Ancak ne olursa olsun hiçbir veride işçi için rahatlatacak bir rakam çıkmıyor. Ekonomistlerin tahminleri sürerken biz de yapay zekaya durumu sorduk. Yapay Zeka'dan da işçilere iyi haber gelmedi.

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Yıl sonu yaklaşırken 2025 asgari ücreti için de gündem ısınıyor. İşçilerin gözü kulağı hükümetten gelecek haberde.

Yıl sonu yaklaşırken 2025 asgari ücreti için de gündem ısınıyor. İşçilerin gözü kulağı hükümetten gelecek haberde.

Ekonomistler ve siyasetçiler konu üzerine tahmin ve beklentilerini açıklıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ChatGPT ve Gemini'ye de asgari ücret beklentilerini biz sorduk.

Ekonomistler ve siyasetçiler konu üzerine tahmin ve beklentilerini açıklıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka ChatGPT ve Gemini'ye de asgari ücret beklentilerini biz sorduk.

Mevcut veriler ve ekonomik değerlendirmeler ışığında iki farklı yapay zekadan iki farklı denebilecek yorum geldi.

Mevcut veriler ve ekonomik değerlendirmeler ışığında iki farklı yapay zekadan iki farklı denebilecek yorum geldi.

Gemini'nin tahmininden başlayalım. Gemini %40 zam beklentisini paylaşarak oluşacak rakama dair de bilgi verdi:

Gemini'nin tahmininden başlayalım. Gemini %40 zam beklentisini paylaşarak oluşacak rakama dair de bilgi verdi:

'Gerçekleşen enflasyon farkı göz önüne alındığında, asgari ücret zammının yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, asgari ücret 2025 yılında 23.802 TL civarında olabilir.'

ChatGPT ise iki seçenek üzerinde durdu. Tahmini %40 - %50 arası bir zam olması yönünde bu yüzden bir maaş aralığı belirtti:

ChatGPT ise iki seçenek üzerinde durdu. Tahmini %40 - %50 arası bir zam olması yönünde bu yüzden bir maaş aralığı belirtti:

'2024 asgari ücreti 17.002 TL olarak belirlendiği için, 2025'te asgari ücretin ne kadar olabileceğini değerlendirirken daha makul bir projeksiyon yapmak gerekiyor.

Son yıllardaki enflasyon oranları ve artış trendlerine göre:

  • 2025 yılında asgari ücrette %40-50 civarında bir artış olabilir. Bu durumda:

  • %40 artışla: 23.800 TL civarı

  • %50 artışla: 25.500 TL civarı

Bu rakamlar, ekonomik koşullara ve hükümetin politikalarına bağlı olarak değişebilir, ancak 50.000 TL gibi bir rakam şu anki verilere göre oldukça uzak bir senaryodur.'

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Yapay Zeka tarafından verilen bu iki tahmin bile işçinin beklentisinin oldukça altında kalıyor.

Yapay Zeka tarafından verilen bu iki tahmin bile işçinin beklentisinin oldukça altında kalıyor.

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