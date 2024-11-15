Bugün Başlayacaktı Ertelendi: POS Cihazlarında Yeni Dönemin Tarihi Değişti
Bugün Başlayacaktı Ertelendi: POS Cihazlarında Yeni Dönemin Tarihi Değişti
Kayıt dışılığı önleme amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan yeni nesil yazar kasa POS cihazları uygulaması bugün (15 Kasım 2024) başlayacaktı. Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda uygulama, 10 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Uygulamayla tüm kartlı ödemeler sadece yeni POS cihazlarıyla yapılacak. Ancak iş dünyasından alınan bilgilere göre pek çok bankanın altyapısı buna hazır değil.
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Kartlı ödemelerin bugünden itibaren yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılacağı öngörülüyordu. Ancak hayata geçirilmesi planlanan uygulama ertelendi.
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Ancak iş dünyasından karara erteleme talebi gelmişti. Bu talebin nedeni olarak ise bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması gösterilmişti.
Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, sektör temsilcilerinin taleplerini değerlendirdi. Uygulamanın ertelenmesine karar verildi.
Yeni uygulama 10 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.
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