Bugün Başlayacaktı Ertelendi: POS Cihazlarında Yeni Dönemin Tarihi Değişti

Kayıt dışılığı önleme amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan yeni nesil yazar kasa POS cihazları uygulaması bugün (15 Kasım 2024) başlayacaktı. Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda uygulama, 10 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Uygulamayla tüm kartlı ödemeler sadece yeni POS cihazlarıyla yapılacak. Ancak iş dünyasından alınan bilgilere göre pek çok bankanın altyapısı buna hazır değil.