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Bugün Başlayacaktı Ertelendi: POS Cihazlarında Yeni Dönemin Tarihi Değişti

Bugün Başlayacaktı Ertelendi: POS Cihazlarında Yeni Dönemin Tarihi Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 16:23

Kayıt dışılığı önleme amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan yeni nesil yazar kasa POS cihazları uygulaması bugün (15 Kasım 2024) başlayacaktı. Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda uygulama, 10 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Uygulamayla tüm kartlı ödemeler sadece yeni POS cihazlarıyla yapılacak. Ancak iş dünyasından alınan bilgilere göre pek çok bankanın altyapısı buna hazır değil.

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Kartlı ödemelerin bugünden itibaren yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılacağı öngörülüyordu. Ancak hayata geçirilmesi planlanan uygulama ertelendi.

Kartlı ödemelerin bugünden itibaren yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılacağı öngörülüyordu. Ancak hayata geçirilmesi planlanan uygulama ertelendi.

Kayıt dışılığı önleme amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek bu uygulamayla ödemeler artık yeni nesil cihazlarla yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, eski tip POS cihazlarının 15 Kasım 2024'e kadar toplatılması gerektiğini duyurmuştu.

Ancak iş dünyasından karara erteleme talebi gelmişti. Bu talebin nedeni olarak ise bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması gösterilmişti.

Ancak iş dünyasından karara erteleme talebi gelmişti. Bu talebin nedeni olarak ise bazı bankaların yazılım altyapısının henüz hazır olmaması gösterilmişti.

Bankaların birçoğunun altyapısının döviz tahsilatını gerçekleştirmeye uygun olmadığı öğrenildi. Bu durumun özellikle turistik bölgelerde büyük sorun yaratacağı ifade edildi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, sektör temsilcilerinin taleplerini değerlendirdi. Uygulamanın ertelenmesine karar verildi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, sektör temsilcilerinin taleplerini değerlendirdi. Uygulamanın ertelenmesine karar verildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni nesil yazarkasa POS cihazlarında yaşanan döviz tahsilatına vurgu yapıldı. Açıklamada, 'mükelleflerin ve mükelleflerin bağlı olduğu meslek örgütleri tarafından gereken teknik geliştirmelerin zamanında yapılmadığı' dile getirildi.

Kaynak

Yeni uygulama 10 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Yeni uygulama 10 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan açıklamada, 'Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğunu, 10 Ocak 2025 tarihine ertelemiştir. İş dünyasının taleplerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na teşekkür ederiz.' denildi.

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