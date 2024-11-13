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Üç Milyon Emekliyi Bekleyen Tehlike: 2025'te 12 Bin 500 TL Maaş Almaya Devam Edebilirler!

Üç Milyon Emekliyi Bekleyen Tehlike: 2025'te 12 Bin 500 TL Maaş Almaya Devam Edebilirler!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 17:09

2025 Ocak ayında emeklinin yeni yıl maaşı da belli olmuş olacak. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekliyi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Erdursun, üç milyon emeklinin 12 bin 500 TL maaş almaya devam edebileceğini söyledi. Erdursun, 'Emekli aylıkları karşılıksız bir ödeme değildir. Yatırılan primlerin karşılığıdır' dedi.

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Milyonlarca emekli 2025 Ocak ayını bekliyor. Bunun nedeni ise maaşlarına yapılacak zam.

Milyonlarca emekli 2025 Ocak ayını bekliyor. Bunun nedeni ise maaşlarına yapılacak zam.

6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memur ve emekli zammı da belli olmuş olacak. 4 aylık enflasyon verilerine bakıldığında ise fark yüzde 12.06’ı aştı. Bir diğer anlamıyla emekliler yüzde 12.06’lık zammı garantiledi.

Ancak üç milyon emekli sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeyi ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından paylaştı.

Ancak üç milyon emekli sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeyi ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından paylaştı.

Üç milyon emeklinin 2025'te de aldığı maaşın 12 bin 500 TL'de kalabileceğini söyleyen Erdursun, dile getirdi:

Üç milyon emeklinin 2025'te de aldığı maaşın 12 bin 500 TL'de kalabileceğini söyleyen Erdursun, dile getirdi:
twitter.com

'Emeklilerde sıfır zam tehlikesi!

Emekli aylıklarına %17 enflasyon farkı verilirse ve en alt tamamlanan 12.500TL olan taban aylık tutarı değişmez ise 10.700TL nin altında kalan kök aylıklar enflasyon farkı sonrası 12.500TL olarak devam eder. Yaklaşık 3 milyon emeklinin emekli aylığı 2025 Ocak ayında 12.500 TL olarak devam eder.'

Emekli aylıklarının karşılıksız bir ödeme olmadığını; yatırılan primlerin karşılığı olduğunu ifade eden Erdursun, paylaşımına şöyle devam etti:

Emekli aylıklarının karşılıksız bir ödeme olmadığını; yatırılan primlerin karşılığı olduğunu ifade eden Erdursun, paylaşımına şöyle devam etti:
twitter.com

'Emekli aylıklarına oransal yapılacak enflasyon farkının emekli aylıklarında etkisi olmayacak çünkü emekli aylıkları gerçek değerinin çok altında kaldı.

◼️Emekli aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'da %17, memur emeklilerinde %12 enflasyon farkı verilmesi bundan sonra da TÜİK'in belirleyeceği enflasyon oranlarında yapılacak artışlarla bir kaç yıla emeklilerin yarısı en düşük emekli aylığı olan devletin belirleyeceği en alt tamamlanan aylık (Bugün ki 12.500TL değerinde) olur.

◼️Tüm emekli aylıklarında ciddi bir çalışma ile, emekli aylıklarının güncellenmesi gerekiyor.

◼️Emekli aylıkları karşılıksız bir ödeme değildir. Yatırılan primlerin karşılığıdır.

◼️Emekli aylıklarına seyyanen artış ya da intibak dışında oransal yapılacak artış özellikle TÜİK'in enflasyonuna göre yapılacak artışlar emekli aylıklarının değerini, satın alım gücünü iyice düşürecektir.'

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