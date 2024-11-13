Üç Milyon Emekliyi Bekleyen Tehlike: 2025'te 12 Bin 500 TL Maaş Almaya Devam Edebilirler!
Üç Milyon Emekliyi Bekleyen Tehlike: 2025'te 12 Bin 500 TL Maaş Almaya Devam Edebilirler!
2025 Ocak ayında emeklinin yeni yıl maaşı da belli olmuş olacak. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekliyi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Erdursun, üç milyon emeklinin 12 bin 500 TL maaş almaya devam edebileceğini söyledi. Erdursun, 'Emekli aylıkları karşılıksız bir ödeme değildir. Yatırılan primlerin karşılığıdır' dedi.
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Milyonlarca emekli 2025 Ocak ayını bekliyor. Bunun nedeni ise maaşlarına yapılacak zam.
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Ancak üç milyon emekli sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. Bu tehlikeyi ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından paylaştı.
Üç milyon emeklinin 2025'te de aldığı maaşın 12 bin 500 TL'de kalabileceğini söyleyen Erdursun, dile getirdi:
Emekli aylıklarının karşılıksız bir ödeme olmadığını; yatırılan primlerin karşılığı olduğunu ifade eden Erdursun, paylaşımına şöyle devam etti:
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