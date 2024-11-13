Üç Milyon Emekliyi Bekleyen Tehlike: 2025'te 12 Bin 500 TL Maaş Almaya Devam Edebilirler!

'Emekli aylıklarına oransal yapılacak enflasyon farkının emekli aylıklarında etkisi olmayacak çünkü emekli aylıkları gerçek değerinin çok altında kaldı.

◼️Emekli aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'da %17, memur emeklilerinde %12 enflasyon farkı verilmesi bundan sonra da TÜİK'in belirleyeceği enflasyon oranlarında yapılacak artışlarla bir kaç yıla emeklilerin yarısı en düşük emekli aylığı olan devletin belirleyeceği en alt tamamlanan aylık (Bugün ki 12.500TL değerinde) olur.

◼️Tüm emekli aylıklarında ciddi bir çalışma ile, emekli aylıklarının güncellenmesi gerekiyor.

◼️Emekli aylıkları karşılıksız bir ödeme değildir. Yatırılan primlerin karşılığıdır.

◼️Emekli aylıklarına seyyanen artış ya da intibak dışında oransal yapılacak artış özellikle TÜİK'in enflasyonuna göre yapılacak artışlar emekli aylıklarının değerini, satın alım gücünü iyice düşürecektir.'