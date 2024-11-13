Bedelli Askerlik Ücreti 2025: Bedelli Askerlik Kaç TL Olacak? Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli askerlik mevcutta 217 bin 871 lira 4 kuruş. 2025 yılında ise büyük zam bekleniyor.

Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

Orta vadeli program tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı oranının yüzde 41.11 olacağı tahmin ediliyor. Bedelli askerlik ücretlerine de buna göre yüzde 11.33 zam gelebilir.