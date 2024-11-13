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Bedelli Askerlik Ücreti 2025: Bedelli Askerlik Kaç TL Olacak? Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli Askerlik Ücreti 2025: Bedelli Askerlik Kaç TL Olacak? Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 12:17

Her sene merak edilen konuların başında bedelli askerlik ücretleri geliyor. 2025’te bedelli askerlik ücretlerine dev zam gelmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücretine dair tahminler ortaya çıktı. 

Askerliğini bedelli olarak yapacaklar “2025’te bedelli askerlik ücretleri 2025’te kaç tl olacak?”, “Bedelli askerlik ücreti ne kadar?” sorusunun yanıtını arıyor.

Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

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İlk 2018 yılında uygulanan 2019 yılında ise askerlik kanunu ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücretlerine 2025’te zam gelmesi bekleniyor.

İlk 2018 yılında uygulanan 2019 yılında ise askerlik kanunu ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücretlerine 2025’te zam gelmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik 2020 yılında 35 bin 54 TL olarak belirlenmişti. O günden bu yana bedelli askerlik ücretlerin yüzde 500’ü aşan zam geldi.

Bedelli Askerlik Ne Kadar?

Bedelli Askerlik Ne Kadar?

Bedelli askerlik mevcutta 217 bin 871 lira 4 kuruş. 2025 yılında ise büyük zam bekleniyor. 

Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 

Orta vadeli program tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı ile memur zammı oranının yüzde 41.11 olacağı tahmin ediliyor. Bedelli askerlik ücretlerine de buna göre yüzde 11.33 zam gelebilir.

Bedelli Askerlik 2025'te Kaç TL Olacak?

Bedelli Askerlik 2025'te Kaç TL Olacak?

Bedelli askerlik ücretine gelecek yüzde 11.33 zam tahminine göre bu ücret 2025 yılında 242 bin 555 TL olacak.

Bedelli Askerlik Ücretleri Belli Oldu mu?

Bedelli Askerlik Ücretleri Belli Oldu mu?

Tahminler mevcut ancak resmi bir açıklama gelmedi. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 Ocak ayının ilk haftasında resmi açıklamayla yeni ücretler belli olacak.

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