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Emekli Olacaklar Dikkat! Çalışma Hayatınızdaki Son Yedi Yıl Kaderinizi Belirleyecek

Emekli Olacaklar Dikkat! Çalışma Hayatınızdaki Son Yedi Yıl Kaderinizi Belirleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 11:06

Yeni yıl yaklaşırken emekli olacak vatandaşların da akıllarındaki soru işaretleri artıyor. 2025’te emekli maaşına yapılacak zam, 2024’te emekli olmanın daha avantajlı olacağı konuşulurken gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında bir başka dikkat çeken konuya değindi: Emeklilikte ‘yedi yıl’ kuralı.

Emekli olmak için gün sayanların merak ettiği konulardan biri olan ‘yedi yıl kuralı’ çalışma yaşamınızdaki son 7 yılı kapsıyor. Son 7 yılda hangi statüde çalıştığınız önemli. 

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Emekli olanlar 2025'te yapılacak maaş zammını bekliyor; emeklilik planı yapan vatandaşlar ise emeklilikten sonra nasıl daha fazla aylık alacaklarına dair araştırma yapıyor.

Emekli olanlar 2025'te yapılacak maaş zammını bekliyor; emeklilik planı yapan vatandaşlar ise emeklilikten sonra nasıl daha fazla aylık alacaklarına dair araştırma yapıyor.

Kulislerde dolanan bilgiye göre 2024'te emekli olmak yüzde 30 daha fazla aylık anlamına geliyor. Vatandaşların bir diğer merak ettiği konusu 'yedi yıl' kuralı.

Kulislerde dolanan bilgiye göre 2024'te emekli olmak yüzde 30 daha fazla aylık anlamına geliyor. Vatandaşların bir diğer merak ettiği konusu 'yedi yıl' kuralı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yedi yıl kuralını yazdı. Peki merak edilen bu '7 yıl kuralı' ne?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yedi yıl kuralını yazdı. Peki merak edilen bu '7 yıl kuralı' ne?

Çalışanlar hangi sosyal güvenlik statüsünde çalışıyorsa o statüden emekli oluyor. Yani bir diğer anlamıyla Bağ-Kur’lu bir çalışansanız Bağ-Kur’dan emekli olacaksınız. İşçi statüsünde iseniz 4/A’lı yani SGK’lı olarak emekli olacaksınız. 

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Yedi yıl kuralında ise son yedi yılda yani 2 bin 520 gün boyunca hangi statüde çalıştığınız önemli.

Yedi yıl kuralında ise son yedi yılda yani 2 bin 520 gün boyunca hangi statüde çalıştığınız önemli.

Doğan, yazısında emeklilik için gün sayan vatandaşın son yedi yılda hangi statüde çalıştığının önemli olduğunu kaydetti. Çünkü son 2520 gün hangi statüde çalıştıysanız, priminiz hangi sosyal güvenlik sistemine ödenmişsen o statüde emekli oluyorsunuz.

2008’den sonra sigortalı olanlar için ‘yedi yıl’ kuralı geçerli mi?

2008’den sonra sigortalı olanlar için ‘yedi yıl’ kuralı geçerli mi?

Noyan Doğan, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor:

“2008 sonrası sigortalı olanlar için son yedi yıl kuralı geçerli değil. Tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunuyor ve maaş bağlanıyor.  en fazla hangi statüde çalışılıp, prim ödenmişse emeklilik şartları da o statü üzerinden oluyor.”

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