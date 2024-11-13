Emekli Olacaklar Dikkat! Çalışma Hayatınızdaki Son Yedi Yıl Kaderinizi Belirleyecek

Yeni yıl yaklaşırken emekli olacak vatandaşların da akıllarındaki soru işaretleri artıyor. 2025’te emekli maaşına yapılacak zam, 2024’te emekli olmanın daha avantajlı olacağı konuşulurken gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında bir başka dikkat çeken konuya değindi: Emeklilikte ‘yedi yıl’ kuralı.

Emekli olmak için gün sayanların merak ettiği konulardan biri olan ‘yedi yıl kuralı’ çalışma yaşamınızdaki son 7 yılı kapsıyor. Son 7 yılda hangi statüde çalıştığınız önemli.

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