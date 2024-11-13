Emekli Olacaklar Dikkat! Çalışma Hayatınızdaki Son Yedi Yıl Kaderinizi Belirleyecek
Emekli Olacaklar Dikkat! Çalışma Hayatınızdaki Son Yedi Yıl Kaderinizi Belirleyecek
Yeni yıl yaklaşırken emekli olacak vatandaşların da akıllarındaki soru işaretleri artıyor. 2025’te emekli maaşına yapılacak zam, 2024’te emekli olmanın daha avantajlı olacağı konuşulurken gazeteci Noyan Doğan, Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında bir başka dikkat çeken konuya değindi: Emeklilikte ‘yedi yıl’ kuralı.
Emekli olmak için gün sayanların merak ettiği konulardan biri olan ‘yedi yıl kuralı’ çalışma yaşamınızdaki son 7 yılı kapsıyor. Son 7 yılda hangi statüde çalıştığınız önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli olanlar 2025'te yapılacak maaş zammını bekliyor; emeklilik planı yapan vatandaşlar ise emeklilikten sonra nasıl daha fazla aylık alacaklarına dair araştırma yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulislerde dolanan bilgiye göre 2024'te emekli olmak yüzde 30 daha fazla aylık anlamına geliyor. Vatandaşların bir diğer merak ettiği konusu 'yedi yıl' kuralı.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yedi yıl kuralını yazdı. Peki merak edilen bu '7 yıl kuralı' ne?
Yedi yıl kuralında ise son yedi yılda yani 2 bin 520 gün boyunca hangi statüde çalıştığınız önemli.
2008’den sonra sigortalı olanlar için ‘yedi yıl’ kuralı geçerli mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın