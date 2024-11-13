Gazeteci Cem Küçük Yasa Dışı Bahis Operasyonunu Yazdı: Serdar Ortaç’a Devletin Bankasından Kredi Verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda 11 Kasım Pazartesi günü pek çok tanınan isim gözaltına alındı. Aralarında hepimizin yakından tanıdığı şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu-şovmen Mehmet Ali Erbil de vardı. İki isim hakkında tutuklama kararı verildi, bu karar sonrasında ev hapsine çevrildi. Cumhuriyet başsavcılığı ev hapsine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Öte yandan Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında yasa dışı bahis operasyonunu yazdı. Küçük, “Serdar Ortaç’a devletin bankasından kredi bile verildi. Sırf borcunu ödesin ve düze çıksın diye. Çıkar çıkmaz gene kumar oynadı. Sürekli oynuyor ve akıllanmıyor. Artık hiçbir şans verilmemeli” dedi.

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