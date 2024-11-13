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Gazeteci Cem Küçük Yasa Dışı Bahis Operasyonunu Yazdı: Serdar Ortaç’a Devletin Bankasından Kredi Verildi

Gazeteci Cem Küçük Yasa Dışı Bahis Operasyonunu Yazdı: Serdar Ortaç’a Devletin Bankasından Kredi Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 10:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda 11 Kasım Pazartesi günü pek çok tanınan isim gözaltına alındı. Aralarında hepimizin yakından tanıdığı şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu-şovmen Mehmet Ali Erbil de vardı. İki isim hakkında tutuklama kararı verildi, bu karar sonrasında ev hapsine çevrildi. Cumhuriyet başsavcılığı ev hapsine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Öte yandan Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında yasa dışı bahis operasyonunu yazdı. Küçük, “Serdar Ortaç’a devletin bankasından kredi bile verildi. Sırf borcunu ödesin ve düze çıksın diye. Çıkar çıkmaz gene kumar oynadı. Sürekli oynuyor ve akıllanmıyor. Artık hiçbir şans verilmemeli” dedi. 

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11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu-şovmen Mehmet Ali Erbil ‘ev hapsi’ kararıyla serbest bırakıldı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ev hapsine itiraz ederek yeniden tutuklanmalarını talep etti.

12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan isimler arasında sosyal medya fenomenleri de vardı. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında yasa dışı bahis operasyonunu yazdı.

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında yasa dışı bahis operasyonunu yazdı.

Küçük, yasa dışı bahis ve kumarın başında olan kişilerin genelde Gürcistan ve Kıbrıs’ta olduğunu ifade ederek cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getirdi: “Oynatana ceza verip oynayana idari ceza verince suç kapanmıyor.”

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“Serdar Ortaç’a devletin bankasından kredi bile verildi.”

“Serdar Ortaç’a devletin bankasından kredi bile verildi.”

Cem Küçük yazısında Ortaç ve Erbil’in sürekli kumar oynadığını vurguladı. Hatta Küçük, Serdar Ortaç’a devletin bankasından kredi verildiğini de söyledi.

"Sırf borcunu ödesin ve düze çıksın diye kredi verildi. Çıkar çıkmaz gene kumar oynadı."

"Sırf borcunu ödesin ve düze çıksın diye kredi verildi. Çıkar çıkmaz gene kumar oynadı."

“Bu tür adamlara artık itibar edilmemeli” ifadelerine yer veren Küçük, oynamak isteyenlere ise “Oynamak isteyen devletin oyunlarına baksın ya da Kıbrıs’a gitsin. Ama siz siz olun asla oynamayın” önerisinde bulundu.

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