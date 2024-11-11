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Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir? Yasadışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir? Yasadışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.11.2024 - 12:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasadışı bahis operasyonu başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de bulunuyor. Operasyonda adı geçen bir diğer isim ise Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu. Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan ‘@zorbye’ kullanıcı adıyla bilinen Erkoçkar, fanatik Galatasaraylılığı ile biliniyor. 

Peki Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir? Zorbey Erkoçkar ne iş yapar?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de bulunuyor. Operasyon hakkında yakalama kararı çıkartılan diğer isimler şöyle:

İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Alexander Menshikov, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen. 

Operasyonda dikkat çeken isimlerden birisi de Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu.

Operasyonda dikkat çeken isimlerden birisi de Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Instagram'da '@zorbye' isimli kullanıcı ismiyle 2 milyon takipçiye sahip. Fanatik Galatasaraylılığı ile bilinen Erkoçkar, 34 yaşında bir fenomen. Sosyal medya hesabından tanınmış futbolcularla paylaşım yapan Erkoçkar, aynı zamanda Galatasaray camiasında bulunan isimlerle oldukça yakın.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar, kendisini iş insanı olarak tanıtıyor. Vipmen Lion Star’s takımının kurucu başkanı olan Erkoçkar, önceki yıllarda medyada 'Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor' başlıklı haberlerle gündeme geldi. Söz konusu haberlere göre Erkoçkar'ın 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanı listesinin başında olduğu iddia edildi. Evli ve bir çocuk babası Erkoçkar’ın İstanbul Yeşilköy’de bir kafesi de bulunuyor.

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Neden Gözaltına Alındı?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar Neden Gözaltına Alındı?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar, 11 Kasım Pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimlerden arasında. Soruşturmaya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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