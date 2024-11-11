Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir? Yasadışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?

Muzaffer Zorbey Erkoçkar, kendisini iş insanı olarak tanıtıyor. Vipmen Lion Star’s takımının kurucu başkanı olan Erkoçkar, önceki yıllarda medyada 'Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor' başlıklı haberlerle gündeme geldi. Söz konusu haberlere göre Erkoçkar'ın 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanı listesinin başında olduğu iddia edildi. Evli ve bir çocuk babası Erkoçkar’ın İstanbul Yeşilköy’de bir kafesi de bulunuyor.