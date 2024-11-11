Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir? Yasadışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?
Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir? Yasadışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasadışı bahis operasyonu başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı bulunanlar arasında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de bulunuyor. Operasyonda adı geçen bir diğer isim ise Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu. Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan ‘@zorbye’ kullanıcı adıyla bilinen Erkoçkar, fanatik Galatasaraylılığı ile biliniyor.
Peki Muzaffer Zorbey Erkoçkar kimdir? Zorbey Erkoçkar ne iş yapar?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
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Operasyonda dikkat çeken isimlerden birisi de Instagram’da 2 milyon takipçisi bulunan Muzaffer Zorbey Erkoçkar oldu.
Muzaffer Zorbey Erkoçkar Kimdir?
Muzaffer Zorbey Erkoçkar Ne İş Yapar?
Muzaffer Zorbey Erkoçkar Neden Gözaltına Alındı?
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