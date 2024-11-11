İbrahim Yılmaz Kimdir? Yasadışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan İbrahim Yılmaz Hakkında Merak Edilenler

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve son olarak yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı söylenen İbrahim Yılmaz'ın kim olduğuna dair birçok araştırma yapılıyor.

Peki, İbrahim Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?