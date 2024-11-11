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İbrahim Yılmaz Kimdir? Yasadışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan İbrahim Yılmaz Hakkında Merak Edilenler

İbrahim Yılmaz Kimdir? Yasadışı Bahis Soruşturmasında Gözaltına Alınan İbrahim Yılmaz Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 11:55 Son Güncelleme: 11.11.2024 - 12:23

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve son olarak yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı söylenen İbrahim Yılmaz'ın kim olduğuna dair birçok araştırma yapılıyor. 

Peki, İbrahim Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

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İbrahim Yılmaz Kimdir?

İbrahim Yılmaz Kimdir?

19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim Yılmaz, lise eğitimini Çorum’da tamamlamış ve 2003'te Çorum Lisesi’nden mezun olmuştur. Ancak sonrasında üniversite eğitimi için tekrardan İstanbul’a gelmek durumunda kalan Yılmaz, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İbrahim Yılmaz Ne İş Yapıyor?

İbrahim Yılmaz Ne İş Yapıyor?

Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Yılmaz, 2010 yılında kendi güvenlik şirketini kurmuştur. Kurduğu şirket 2015 yılında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına adını yazdırmıştır. 2018 yılında, Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en başarılı 30 yaş altı iş insanları listesine girmeyi başarmıştır. 

Türkiye’de güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İbrahim Yılmaz, Armed Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Yılmaz Sosyal Medyada Nasıl Popüler Oldu?

İbrahim Yılmaz Sosyal Medyada Nasıl Popüler Oldu?

Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın YouTube hesabında ise 2,67 milyon abonesi var. Aslen Çorumlu olan Yılmaz, ''Beni takip ediyor musun?'' konseptli videolarıyla sosyal medyada belli bir popülerliğe ulaştı.

İbrahim Yılmaz Tutuklandı mı?

İbrahim Yılmaz Tutuklandı mı?

11 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çıkan haberlerde sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz️'ın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

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