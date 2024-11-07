Nevzat Bahtiyar Kimdir, Narin'in Neyi Oluyor? Nevzat Bahtiyar İlk ve Son İfadesi

7 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi bu şekilde:

'Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Büyük ihtimal boğarak öldürdüler. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi'

Bahtiyar'ın avukatın sorularına verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir;

Avukat: Battaniyeye kim sardı?

Nevzat Bahtiyar: Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum, bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve 'Narin’in terliklerini de al' dedi.

Avukat: Battaniye nasıldı, ne renkti?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

Avukat: Sen suya girmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

Avukat: Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, biliyorum.

Hakim: Neden oraya bırakmaya karar verdin?

Nevzat Bahtiyar: Patika yol orasıydı

Avukat: 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di Salim de tam yerini bilmiyordu.