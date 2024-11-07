Nevzat Bahtiyar Kimdir, Narin'in Neyi Oluyor? Nevzat Bahtiyar İlk ve Son İfadesi
Nevzat Bahtiyar Kimdir, Narin'in Neyi Oluyor? Nevzat Bahtiyar İlk ve Son İfadesi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar kilit bir isim haline geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in davası görülmeye başlandı. Narin davasında, Nevzat Bahtiyar itirafçı olmuş ve cinayetle ilgili pek çok detayın aydınlatılmasında rol oynamıştı. Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Bahtiyar'ın ilk ve son itirafları da kamuoyunun dikkatini çekti.
Peki Nevzat Bahtiyar kimdir, Narin'in nesi oluyor?
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Nevzat Bahtiyar Kimdir?
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Nevzat Bahtiyar Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?
Nevzat Bahtiyar Narin'in Nesi Oluyor?
Nevzat Bahtiyar'ın İlk İfadesi
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