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Nevzat Bahtiyar Kimdir, Narin'in Neyi Oluyor? Nevzat Bahtiyar İlk ve Son İfadesi

Nevzat Bahtiyar Kimdir, Narin'in Neyi Oluyor? Nevzat Bahtiyar İlk ve Son İfadesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 13:49

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar kilit bir isim haline geldi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in davası görülmeye başlandı. Narin davasında, Nevzat Bahtiyar itirafçı olmuş ve cinayetle ilgili pek çok detayın aydınlatılmasında rol oynamıştı. Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Bahtiyar'ın ilk ve son itirafları da kamuoyunun dikkatini çekti.

Peki Nevzat Bahtiyar kimdir, Narin'in nesi oluyor?

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Nevzat Bahtiyar Kimdir?

Nevzat Bahtiyar Kimdir?

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran davasında itirafçı olarak yer aldı. 8 yaşındaki minik Narin'in kaybolmasının ardından Nevzat Bahtiyar, köylülerle birlikte Narin'i aramaya başlamıştı. Jandarma ekipleriyle çalışmalara katılan Nevzat Bahtiyar, daha sonra itirafçı oldu.

Nevzat Bahtiyar Ne İş Yapıyor?

Nevzat Bahtiyar, Narin'in yaşadığı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin bir köyünde sıva ustalığı yapıyor.

Nevzat Bahtiyar Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Nevzat Bahtiyar Neden Gözaltına Alındı, Neden Tutuklandı?

Nevzat Bahtiyar, ilk olarak şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İlk başlarda gönüllü olarak Narin'i arama çalışmalarına katılan Nevzat Bahtiyar ile ilgili davanın seyrini değiştirecek detaylar ortaya çıktı.

Narin'in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu. Daha sonra dere etrafında yapılan incelemelerde, kırmızı bir otomobilin Narin’in cesedinin bulunduğu dereye yakın bir noktada park ettiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 50 dakika boyunca aynı noktada kalan kırmızı aracın sahibinin ise Nevzat Bahtiyar olduğu kanıtladı. Narin'i dere kenarına bırakan Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, suçunu itiraf etti.

Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ile birlikte tutuklandı.

Nevzat Bahtiyar Narin'in Nesi Oluyor?

Nevzat Bahtiyar Narin'in Nesi Oluyor?

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'in akrabası değildir. Nevzat Bahtiyar ve Narin, aynı köylüdür. 

Nevzat Bahtiyar, Narin'in köyü olan Tavşantepe Köyü'nde sıva ustalığı yapan biridir.

Nevzat Bahtiyar'ın İlk İfadesi

Nevzat Bahtiyar'ın İlk İfadesi

Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

 'Salim Güran (Narin'in amcası) battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.'

Nevzat Bahtiyar'ın Son İfadesi

Nevzat Bahtiyar'ın Son İfadesi

7 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi bu şekilde:

 'Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Büyük ihtimal boğarak öldürdüler. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi'

 Bahtiyar'ın avukatın sorularına verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir;

Avukat: Battaniyeye kim sardı?

Nevzat Bahtiyar: Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum, bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve 'Narin’in terliklerini de al' dedi.

Avukat: Battaniye nasıldı, ne renkti?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

Avukat: Sen suya girmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

Avukat: Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, biliyorum.

Hakim: Neden oraya bırakmaya karar verdin?

Nevzat Bahtiyar: Patika yol orasıydı

Avukat: 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di Salim de tam yerini bilmiyordu.

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Nevzat Bahtiyar'ın Son Görüntüleri

Nevzat Bahtiyar'ın Son Görüntüleri

Sabah’tan Hüseyin Kaçar, Nevzat Bahtiyar'ın son görüntülerine ulaşıldığını paylaştı.

Görüntülerde Narin’i aracına koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıktığı görüldü. Nevzat Bahtiyar’ın kırmızı otomobiliyle geçtiği anlar bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedeniyle 100 metre kadar yürüdüğü ve Eğertutmaz Deresi’ne bırakıp döndüğü görüldü.

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