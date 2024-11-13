Asgari Ücret Zammı 2025: Asgari Ücret Kaç TL Olacak? Asgari Ücrete 2025'te Ne Kadar Zam Yapılacak?

Asgari ücrete dair kulislerde pek çok rakam konuşuluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara yüzde 25 zam sinyali vermesi oldukça gündem olmuştu. 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücret yüzde 25 zam geldiği takdirde 21 bin 250 civarında olacak.