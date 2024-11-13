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Asgari Ücret Zammı 2025: Asgari Ücret Kaç TL Olacak? Asgari Ücrete 2025'te Ne Kadar Zam Yapılacak?

Asgari Ücret Zammı 2025: Asgari Ücret Kaç TL Olacak? Asgari Ücrete 2025'te Ne Kadar Zam Yapılacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2024 - 13:29

Milyonlarca asgari ücretli ve işveren için 2025 Ocak ayı dönüm noktası olacak. Vatandaşların aldıkları maaş asgari ücrete yapılacak zamla şekillenecek. Kulislerde konuşulan en önemli oran yüzde 25. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile 2025 asgari ücret belli olacak. Yeni yıla sayılı günler kala tahminler art arda sıralanıyor.

Peki, asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete 2025'te ne kadar zam yapılacak?

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Asgari ücret 2025 zammına dair yeni yıl yaklaştıkça kulisler hareketlendi. Milyonlarca çalışan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağını merak ediyor.

Asgari ücret 2025 zammına dair yeni yıl yaklaştıkça kulisler hareketlendi. Milyonlarca çalışan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağını merak ediyor.

Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. 15 kişiden oluşan tespit komisyonunun toplanacağı tarih henüz belli değil. Geçen yıl 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren komisyon 18 Aralık'ta ikinci kez toplanmıştı.

Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşın ne kadar olacağını araştırıyor. Bu nedenle internette "Asgari ücret zammı 2025" aramaları da hız kazandı.

Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşın ne kadar olacağını araştırıyor. Bu nedenle internette "Asgari ücret zammı 2025" aramaları da hız kazandı.

Asgari Ücret Zammı 2025: Asgari Ücret Kaç TL Olacak?

Asgari Ücret Zammı 2025: Asgari Ücret Kaç TL Olacak?

  • Asgari ücrete dair kulislerde pek çok rakam konuşuluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara yüzde 25 zam sinyali vermesi oldukça gündem olmuştu. 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücret yüzde 25 zam geldiği takdirde 21 bin 250 civarında olacak. 

  • İşverenler asgari ücrete yapılacak yüzde 40-45 zam oranı iddialarını tepkiyle karşılıyor. Pek çok işveren bu oranda zam yapıldığı takdirde işten çıkarmalar yapacaklarını ve Türkiye’de faaliyet gösteren faaliyetlerini yurt dışına çıkarmayı plandaklarını belirtiyor.

  • Ekonomistler ise asgari ücrete yüzde 30-5 oranında bir zam gelmesini bekliyor.

Asgari Ücret Sence Ne Kadar Olmalı? Yanıtını Merak Ediyoruz! Anketimize Buradan Katılabilirsin👇🏻

Asgari Ücrete 2025'te Ne Kadar Zam Yapılacak?

Asgari Ücrete 2025'te Ne Kadar Zam Yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işııkhan, 2025 asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu. 

Işıkhan, '2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz' ifadelerini kullandı.

2025 Asgari Ücret Zam Tahminleri Neler?

2025 Asgari Ücret Zam Tahminleri Neler?

Asgari ücrete;

  • Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 250 TL,

  • Yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 TL,

  • Yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL,

  • Yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 650 TL olacak.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her sene aralık ayında bir araya geliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinde oluşan 15 kişi bu komisyonda yer alıyor. 

Tespit komisyonunun nihai kararını 31 Aralık 2024’e kadar vermesi gerekiyor. 31 Aralık’a kadar netleştirip, Resmi Gazete’de yayımlanıyor. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı net tarih henüz belli değil. 15 kişilik heyetin aralık ayının ikinci haftasında toplanması bekleniyor.

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