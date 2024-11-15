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Borsa İstanbul’da 15 Kasım’ın Kahramanları! Bugün Yükselen 10 Hisse

etiket Borsa İstanbul’da 15 Kasım’ın Kahramanları! Bugün Yükselen 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 18:33

Borsa İstanbul’da bugün yüzleri güldüren hisseler ve kazanç detayları yatırımcıların odağında. İşte günün en çok yükselen şirketleri, fiyat hareketleri ve dikkat çeken özellikleri:

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1. IMAS Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

1. IMAS Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

Makina sektöründe güçlü adımlarla ilerleyen IMAS, yatırımcılarına bugünün kazandıranı oldu!

📈 Fiyat: 2,93 TL 

📊 Artış: %9,74

2. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL)

2. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL)

Elektronik sektörünün gözde şirketi Karel, bugün yatırımcılarına güzel bir kazanç sağladı.

📈 Fiyat: 9,52 TL 

📊 Artış: %9,68

3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Tekstil sektöründeki hareketlilik yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor!

📈 Fiyat: 20,50 TL 

📊 Artış: %9,33

4. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (ETILR)

4. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (ETILR)

Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Etiler Gıda, son dönemde franchising modelini genişletmeye odaklandı. Şirketin özellikle yurt içi pazarda yeni şubeler açmaya devam etmesi ve lojistik operasyonlarını optimize etmesi, hisse fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor​.

📈 Fiyat: 37,72 TL

📊 Artış: %9,08

5. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC)

5. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC)

HUB Girişim Sermayesi, bugün borsa yatırımcılarının gözdesi oldu. Teknoloji ve yenilikçi girişimlere yaptığı yatırımlarla bilinen şirket, portföyündeki şirketlerin performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle fintech ve sağlık teknolojilerine yönelen yatırımları, yatırımcı güvenini artırıyor​.

📈 Fiyat: 8,81 TL

📊 Artış: %9,03

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6. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

6. Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)

Akdeniz Yatırım Holding, enerji ve finansal varlık yönetimi projeleriyle biliniyor. Şirketin enerji sektöründeki yatırımlarını çeşitlendirme çabası, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bugünkü yükseliş, bu stratejinin piyasa tarafından olumlu karşılandığını gösteriyor​.

📈 Fiyat: 2,97 TL 

📊 Artış: %8,79

7. Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)

7. Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN)

İnşaat sektöründe önemli bir oyuncu olan Panelsan, yalıtım çözümleri ve cephe sistemleri alanında yenilikçi ürünler sunuyor. Şirketin geçtiğimiz çeyrekte elde ettiği finansal başarısı, hisse fiyatlarına yansıdı. Yurt dışı projelerdeki büyüme, hisseye pozitif etki yapmaya devam ediyor​.

📈 Fiyat: 42,86 TL

📊 Artış: %7,96

8. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

8. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL)

Derlüks Holding, enerji ve tarım teknolojileri yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, özellikle yenilenebilir enerji projelerine odaklanarak sürdürülebilirlik stratejilerini ön plana çıkarıyor.

📈 Fiyat: 12,92 TL

📊 Artış: %7,67

9. Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. (LUKSK)

9. Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. (LUKSK)

Kadife kumaş üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan Lüks Kadife, ihracat odaklı stratejisiyle büyümeye devam ediyor. Şirketin özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki payını artırması, hisse fiyatlarını destekledi​.

📈 Fiyat: 90,45 TL

📊 Artış: %7,57

10. Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)

10. Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)

Pera Yatırım Holding, düşük fiyatlı hisseler arasında yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şirket, son dönemde teknoloji yatırımlarına odaklanarak büyüme planlarını hızlandırdı. Yatırımcılar, şirketin bu stratejisinden yüksek beklentiler içerisinde​.

📈 Fiyat: 90,45 TL

📊 Artış: %7,57

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