Borsa İstanbul’da 15 Kasım’ın Kahramanları! Bugün Yükselen 10 Hisse
Borsa İstanbul’da 15 Kasım’ın Kahramanları! Bugün Yükselen 10 Hisse
Borsa İstanbul’da bugün yüzleri güldüren hisseler ve kazanç detayları yatırımcıların odağında. İşte günün en çok yükselen şirketleri, fiyat hareketleri ve dikkat çeken özellikleri:
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1. IMAS Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)
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2. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL)
3. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
4. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (ETILR)
5. Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC)
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