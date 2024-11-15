AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakam: Asgari Ücrette Pazarlığın Başlayacağı Oran Belli Oldu İddiası

Milyonlarca çalışan merakla beklediği asgari ücret zammını Ocak 2025’te öğrenecek. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle resmi olarak pazarlık süreci başlayacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre AK Parti kulislerinde konuşulan rakam 21 bin 250 TL. Bu rakam da yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor.

Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı oranın minimum yüzde 25 olacağı ileri sürüldü.

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