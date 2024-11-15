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AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakam: Asgari Ücrette Pazarlığın Başlayacağı Oran Belli Oldu İddiası

AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakam: Asgari Ücrette Pazarlığın Başlayacağı Oran Belli Oldu İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 20:02

Milyonlarca çalışan merakla beklediği asgari ücret zammını Ocak 2025’te öğrenecek. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle resmi olarak pazarlık süreci başlayacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre AK Parti kulislerinde konuşulan rakam 21 bin 250 TL. Bu rakam da yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor. 

Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı oranın minimum yüzde 25 olacağı ileri sürüldü. 

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Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan heyecanla Ocak 2025’i beklerken iddialar birbiri ardına sıralanıyor.

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan heyecanla Ocak 2025’i beklerken iddialar birbiri ardına sıralanıyor.

Asgari Ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bir araya gelmesiyle süreç resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bir araya gelmesiyle süreç resmi olarak başlayacak.

Asgari Ücret Komisyonu 31 Aralık 2024’e kadar karar verecek. Bu süre boyunca komisyonun aralık ayında dört kez toplanması bekleniyor.

"Asgari ücrete dair benim de söyleyeceklerim var" diyorsan anketimize katılabilirsin👇🏻

Pazarlık minimum yüzde 25-35’ten başlayacak.

Pazarlık minimum yüzde 25-35’ten başlayacak.

Çalışanlara yeni yılda nasıl bir zam yapılacağı kulislerin bir numaralı konusu. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre asgari ücrette pazarlık minimum yüzde 25-35 arasında başlayacak. 

Kaynak

Yüzde 25 zam olursa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak.

Yüzde 25 zam olursa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak.

AK Parti kulislerinde yüzde 25 zam konuşuluyor. Eğer konuşulan zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak. 

Orta Vadeli Program’ın enflasyon hedefi gerçekleşirse asgari ücret 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 enflasyon tahmini yüzde 44 olarak güncellenmişti. Eğer enflasyon beklentisi oranında zam yapılırsa asgari ücretin 24 bin 483 olması bekleniyor.

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Öte yandan siyasi partiler de asgari ücret beklentilerini açıkladı. Partilerin önerileri şöyle:

Öte yandan siyasi partiler de asgari ücret beklentilerini açıkladı. Partilerin önerileri şöyle:

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