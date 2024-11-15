AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakam: Asgari Ücrette Pazarlığın Başlayacağı Oran Belli Oldu İddiası
AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakam: Asgari Ücrette Pazarlığın Başlayacağı Oran Belli Oldu İddiası
Milyonlarca çalışan merakla beklediği asgari ücret zammını Ocak 2025’te öğrenecek. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle resmi olarak pazarlık süreci başlayacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre AK Parti kulislerinde konuşulan rakam 21 bin 250 TL. Bu rakam da yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor.
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı oranın minimum yüzde 25 olacağı ileri sürüldü.
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Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan heyecanla Ocak 2025’i beklerken iddialar birbiri ardına sıralanıyor.
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Asgari Ücret Komisyonu aralık ayında toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bir araya gelmesiyle süreç resmi olarak başlayacak.
Pazarlık minimum yüzde 25-35’ten başlayacak.
Yüzde 25 zam olursa asgari ücret 21 bin 250 TL olacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse asgari ücret ne kadar olacak?
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Öte yandan siyasi partiler de asgari ücret beklentilerini açıkladı. Partilerin önerileri şöyle:
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