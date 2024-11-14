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Emekli Maaş Zammı 2025: Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emekli Maaş Zammı 2025: Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 10:35

Ocak ayında maaş zamları belli olacak. Belli olacak zamlardan birisi de emekli aylıkları... En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 TL olmuştu. Yeni yılda ise milyonlarca vatandaş emekli maaşına açlık sınırı yukarısında bir zam bekliyor. 

Peki Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte emekli maaşında 4 farklı senaryo.

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Milyonlarca vatandaş ocak ayını sadece yeni bir yıla girmek için değil, maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ettiği için bekliyor. Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşları zam alacak kalemlerden.

Milyonlarca vatandaş ocak ayını sadece yeni bir yıla girmek için değil, maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ettiği için bekliyor. Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşları zam alacak kalemlerden.

En düşük emekli maaşı temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak vatandaşlar bu rakama geçinmenin imkansız olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle iyi ve etkili bir zam bekliyor.

2025 Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?

2025 Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?

Memur ve emeklinin zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Şimdilik 4 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre emekliler en düşük yüzde 12.06 oranında zam alacak. 

Memur ve memur emeklisinin zammına bir de yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı da ekleniyor. 

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 TL. 3 milyon 703 bin kişi bu maaşı alıyor. 

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise şimdilik yüzde 1,87. Net zam kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. 

2025 Ocak ayında ise rakamlar netleşecek.

Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Temmuz 2024’te en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 587 liraya ulaşmıştı. 

Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre yıl sonu yüzde 48.28 ile kapatıldığı takdirde memur ve memur emeklisinin alacağı maaş fark oranı yüzde 13.45 olacak. 

Buna göre en düşük memur maaşı 44 bin 446 lira, memur emeklisi maaşı en düşük 19 bin 952 TL’ye yükselecek. 

Kaynak

Emekli Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?

Emekli Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?

Dört aylık enflasyon verisi belli oldu, geriye iki veri kaldı. Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025 günü saat 10.00’da açıklanacak.

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