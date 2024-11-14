Emekli Maaş Zammı 2025: Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Memur ve emeklinin zammı 6 aylık enflasyon verilerine göre belli oluyor. Şimdilik 4 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre emekliler en düşük yüzde 12.06 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklisinin zammına bir de yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı da ekleniyor.

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 TL. 3 milyon 703 bin kişi bu maaşı alıyor.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise şimdilik yüzde 1,87. Net zam kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

2025 Ocak ayında ise rakamlar netleşecek.