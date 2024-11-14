Emekli Maaş Zammı 2025: Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Emekli Maaş Zammı 2025: Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Ocak ayında maaş zamları belli olacak. Belli olacak zamlardan birisi de emekli aylıkları... En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 TL olmuştu. Yeni yılda ise milyonlarca vatandaş emekli maaşına açlık sınırı yukarısında bir zam bekliyor.
Peki Emekli Maaşı Kaç TL Olacak? Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte emekli maaşında 4 farklı senaryo.
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Milyonlarca vatandaş ocak ayını sadece yeni bir yıla girmek için değil, maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ettiği için bekliyor. Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşları zam alacak kalemlerden.
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2025 Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?
Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Emekli Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?
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