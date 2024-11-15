Mehmet Şimşek'ten Kritik Asgari Ücret Açıklaması: "Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmedik, Ezdirmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na topu atan Şimşek, 'Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' dedi.