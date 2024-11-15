Mehmet Şimşek'ten Kritik Asgari Ücret Açıklaması: "Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmedik, Ezdirmeyeceğiz"
Mehmet Şimşek'ten Kritik Asgari Ücret Açıklaması: "Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmedik, Ezdirmeyeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na topu atan Şimşek, 'Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' dedi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.
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Bu yıl 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2025'te ne kadar zamlanacağı konusu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.
Asgari ücretle ilgili kritik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası bir araya gelerek zam pazarlığına başlayacak. Yeni yıl başlamadan da ücret ilan edilecek.
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