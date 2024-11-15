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Rasim Ozan Kütahyalı’dan Atatürk Sözleri: “Şeytan Taşlamakla Anıtkabir'de Yapılanlar Benzer Eylemler”

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Atatürk Sözleri: “Şeytan Taşlamakla Anıtkabir'de Yapılanlar Benzer Eylemler”

Atatürk Rasim Ozan Kütahyalı Mustafa Kemal Atatürk
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.11.2024 - 14:19

Nobel ödülü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu’nun “Atatürk, politik sistemi açmak yerine gücü elinde merkezileştirmeye çalıştı” açıklamalarına gelen tepkilerden sonra gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da tepki gösterenleri eleştirdi. 

Katıldığı Youtube yayınında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı “Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Bana dindarlar da kızmasın Atatürkçüler de. Ama olan oldu maalesef. Atatürk bir peygamber, Atatürkçülük bir din oldu. Atatürkçüler de İslamcıların kopyası haline geldi” dedi. 

İşte detaylar… 

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Ulusların Düşüşü kitabı ve dünya çapında atıf yapılan ve konuşulan pek çok çalışmasıyla tanınan ve bu yıl Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olan Daron Acemoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında sarf ettiği Atatürk sözleri konuşulmaya devam ediliyor.

Ulusların Düşüşü kitabı ve dünya çapında atıf yapılan ve konuşulan pek çok çalışmasıyla tanınan ve bu yıl Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olan Daron Acemoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında sarf ettiği Atatürk sözleri konuşulmaya devam ediliyor.

Daron Acemoğlu açıklamasında “Atatürk, politik sistemi açmak yerine gücü elinde merkezileştirmeye çalıştı. Atatürk gücü eline geçirmeden önce Osmanlı'da daha çoğulcu bir sistem vardı” dedi.

Daron Acemoğlu açıklamasında “Atatürk, politik sistemi açmak yerine gücü elinde merkezileştirmeye çalıştı. Atatürk gücü eline geçirmeden önce Osmanlı'da daha çoğulcu bir sistem vardı” dedi.

Acemoğlu’nun bu açıklaması sonrasında binlerce yorum yapıldı. Konuşmaya gelen tepkilere tepki de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.

Acemoğlu’nun bu açıklaması sonrasında binlerce yorum yapıldı. Konuşmaya gelen tepkilere tepki de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.

Kütahyalı, Youtube yayınında yaptığı açıklamalarda, Daron Acemoğlu’nun sözlerine tepki gösterenlere “Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Daron olayından sonra artık net şekilde görüldü ki Türkiye, iki dinli ve iki peygamberli bir toplumdur” dedi.

Kütahyalı, Youtube yayınında yaptığı açıklamalarda, Daron Acemoğlu’nun sözlerine tepki gösterenlere “Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Daron olayından sonra artık net şekilde görüldü ki Türkiye, iki dinli ve iki peygamberli bir toplumdur” dedi.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:

İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:

“Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Bana dindarlar da kızmasın Atatürkçüler de. 

Nobel ödüllü bilim adamı Daron Acemoğlu’nun Atatürk’e dair minicik ve iyi niyetli bir eleştirisi sonrası yaşananlara dair yorumum aşağıda…

Müslümanlar için Muhammed Mustafa ne ise Kemalistler için de Mustafa Kemal odur bu ülkede.

Türkiye’yi anlamak İki Mustafa realitesini anlamakla mümkün…

Daron olayından sonra artık net şekilde görüldü ki Türkiye, iki dinli ve iki peygamberli bir toplumdur.

Vefat etmiş ve çağdaş bilime göre  artık yazılanları okuma ve söylenenleri dinleme ihtimali olmayan Atatürk’ün uhrevi defteri var Anıtkabir’de.

O uhreviyat defterine Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere herkes Atatürk’e hitap ederek, sanki Kemal Paşa hala okuyabilirmiş gibi mektup yazıyor ve sonra da o yazılanlar Atatürk’ün uhrevi alemde duyması için yüksek sesle söyleniyor. 

Bu eylem bütünüyle dinsel bir ibadet eylemidir. 

Akıl ve çağdaş bilimin ışığıyla bakarsak bu eylem bir hurafedir.

Aydınlanma perspektifine göre bu Anıtkabir eylemleri akla ve bilime aykırı, tamamen dinsel bir ibadet davranışıdır.  

Celal Şengör de aydınlanma ve çağdaş bilimin bakış açısıyla tam bir din adamıdır. 

Acı ama gerçekler maalesef böyle…

Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 senelik hayatını gün gün bilen bir yazarım. Ailem Kemalist bir aile. Atatürk’e dair yazılmış ve akademik değeri olan tüm biyografi eserlerini defalarca okudum. 

Atatürk tam anlamıyla sekülerist ve modernist bir adamdı. Gökten indiği sanılan hiçbir hurafeye inanmamakla gurur duyardı Kemal Paşa. 

Böyle bir akla ve bilimsel bakış açısına sahip Atatürk maalesef “Dinsel bir peygamber” haline getirildi.

Atatürk, kesinlikle ve kesinlikle Anıtkabir’i adeta türbeye çeviren bu dinsel ibadet davranış biçimlerinden hoşlanmaz hatta tiksinirdi. 

Ama olan oldu maalesef. Atatürk bir peygamber, Atatürkçülük bir din oldu. Atatürkçüler de İslamcıların kopyası haline geldi.”

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