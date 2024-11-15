Rasim Ozan Kütahyalı’dan Atatürk Sözleri: “Şeytan Taşlamakla Anıtkabir'de Yapılanlar Benzer Eylemler”
Rasim Ozan Kütahyalı’dan Atatürk Sözleri: “Şeytan Taşlamakla Anıtkabir'de Yapılanlar Benzer Eylemler”
Nobel ödülü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu’nun “Atatürk, politik sistemi açmak yerine gücü elinde merkezileştirmeye çalıştı” açıklamalarına gelen tepkilerden sonra gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da tepki gösterenleri eleştirdi.
Katıldığı Youtube yayınında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı “Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Bana dindarlar da kızmasın Atatürkçüler de. Ama olan oldu maalesef. Atatürk bir peygamber, Atatürkçülük bir din oldu. Atatürkçüler de İslamcıların kopyası haline geldi” dedi.
İşte detaylar…
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Ulusların Düşüşü kitabı ve dünya çapında atıf yapılan ve konuşulan pek çok çalışmasıyla tanınan ve bu yıl Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olan Daron Acemoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programında sarf ettiği Atatürk sözleri konuşulmaya devam ediliyor.
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Daron Acemoğlu açıklamasında “Atatürk, politik sistemi açmak yerine gücü elinde merkezileştirmeye çalıştı. Atatürk gücü eline geçirmeden önce Osmanlı'da daha çoğulcu bir sistem vardı” dedi.
Acemoğlu’nun bu açıklaması sonrasında binlerce yorum yapıldı. Konuşmaya gelen tepkilere tepki de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.
Kütahyalı, Youtube yayınında yaptığı açıklamalarda, Daron Acemoğlu’nun sözlerine tepki gösterenlere “Şeytan taşlamakla Anıtkabir'de yapılanlar benzer eylemler. Daron olayından sonra artık net şekilde görüldü ki Türkiye, iki dinli ve iki peygamberli bir toplumdur” dedi.
İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları:
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