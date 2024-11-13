Daron Acemoğlu'nun Atatürk Hakkındaki Yorumlarına Gelen Tepkiler

Ulusların Düşüşü kitabı ve dünya çapında atıf yapılan ve konuşulan pek çok çalışmasıyla tanınan Daron Acemoğlu bu yıl Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu. Türk medyasına da sık sık demeçler veren dünyaca ünlü ekonomist geçtiğimiz gün Cumhuriyet ve Atatürk hakkındaki sözleriyle tepkileri üzerine çekti.