Daron Acemoğlu'nun Atatürk Hakkındaki Yorumlarına Gelen Tepkiler
Daron Acemoğlu'nun Atatürk Hakkındaki Yorumlarına Gelen Tepkiler
Ulusların Düşüşü kitabı ve dünya çapında atıf yapılan ve konuşulan pek çok çalışmasıyla tanınan Daron Acemoğlu bu yıl Simon Johnson ve James Robinson'la birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu. Türk medyasına da sık sık demeçler veren dünyaca ünlü ekonomist geçtiğimiz gün Cumhuriyet ve Atatürk hakkındaki sözleriyle tepkileri üzerine çekti.
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Daron Acemoğlu geçtiğimiz günlerde bir YouTube yayınına katıldı.
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Yayında Atatürk ve Cumhuriyet hakkında bazı tespitlerde bulundu. Açıklamasının öne çıkan kısmı şöyleydi.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bu sözlere itirazda bulundu.
Bunun kişisel bir yorum olduğunu düşünen de var.
Akademisyen Deniz Ülke Kaynak da burada yanlış bir tarih okuması olduğunu ileri sürdü.
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Sitem edenler de var.
Karşı argümanların yetersizliğini öne çıkaranlar da var.
Acemoğlu hakkında eleştirilecek daha fazla konu olduğunu düşünen de var.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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