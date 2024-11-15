Mehmet Şimşek Meclis’te Sunum Yaptı: “Ülkemizde Vergi Yükü Yüksek Değil”
Mehmet Şimşek Meclis’te Sunum Yaptı: “Ülkemizde Vergi Yükü Yüksek Değil”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. “Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek.” diyen Mehmet Şimşek, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olduğu algısının da yanlış olduğunu ifade etti.
Öte yandan Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde bulunan CHP’li vekiller tarafından protesto edildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri başladı. Mehmet Şimşek’in sunum yaptığı komisyonda, CHP vekiller protesto yaptı.
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Görüşmelerin başlangıcındaki selamlaşma kısmında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Şimşek’e “TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim” diyerek abaküsle karşıladı.
CHP’li Veli Ağbaba, Şimşek salona girerken “Osman Bak altın madalya kazanmadı olimpiyatlarda ama Sayın Bakan kazandı. Gıda enflasyon enflasyonunda Avrupa birincisiyiz sizi kutluyoruz. Sayenizde birçok alanda birinciyiz. Faizde birinciyiz enflasyonda birinciyiz. Rasyonel ekonomiye geçmeden enflasyon yüzde 38’di şimdi yüzde 48 tebrik ediyoruz sizi” dedi. Mehmet Şimşek ise tepkilere karşı güldü.
Mehmet Şimşek’in yaptığı sunumdan öne çıkanlar şöyle;
“Türkiye’de en önemli makro dengesizlik yüksek enflasyon. Yönetilen fiyatlar, enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek. Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.”
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“Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.”
“Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD’de yüzde 34, AB’de ise yüzde 41,2 seviyesindedir.”
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