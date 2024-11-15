Mehmet Şimşek Meclis’te Sunum Yaptı: “Ülkemizde Vergi Yükü Yüksek Değil”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. “Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek.” diyen Mehmet Şimşek, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olduğu algısının da yanlış olduğunu ifade etti.

Öte yandan Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde bulunan CHP’li vekiller tarafından protesto edildi.