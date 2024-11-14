Deniz Zeyrek’ten Asgari Ücret Tahmini: “Mehmet Şimşek de Çok İyi Biliyor Ama Vermezler”

Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Deniz Zeyrek Sözcü TV’de katıldığı programda, asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. Vatandaşın asgari ücret artışındaki en büyük handikapının seçim olmamasını söyleyen Zeyrek, konuşulan yeni asgari ücret için ise 22 bin TL ila 22 bin 500 TL arasında bir rakam olduğunu söyledi. Gazeteci Deniz Zeyrek ayrıca, asgari ücret için hedeflenen enflasyon açıklaması yapan Merkez Bankası yöneticileri ve hazinenin başındaki isim olan Mehmet Şimşek’i de eleştirdi.