Deniz Zeyrek’ten Asgari Ücret Tahmini: “Mehmet Şimşek de Çok İyi Biliyor Ama Vermezler”
Deniz Zeyrek’ten Asgari Ücret Tahmini: “Mehmet Şimşek de Çok İyi Biliyor Ama Vermezler”
Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Deniz Zeyrek Sözcü TV’de katıldığı programda, asgari ücret için Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. Vatandaşın asgari ücret artışındaki en büyük handikapının seçim olmamasını söyleyen Zeyrek, konuşulan yeni asgari ücret için ise 22 bin TL ila 22 bin 500 TL arasında bir rakam olduğunu söyledi. Gazeteci Deniz Zeyrek ayrıca, asgari ücret için hedeflenen enflasyon açıklaması yapan Merkez Bankası yöneticileri ve hazinenin başındaki isim olan Mehmet Şimşek’i de eleştirdi.
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücreti aralık ayında yapılacak görüşmeler sonrasında belli olacak.
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Yeni asgari ücret için tahminler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Gazeteci Deniz Zeyrek, kulislerde asgari ücret için konuşulan rakamı açıkladı.
Sözcü TV’de katıldığı programda konuşan Deniz Zeyrek, “1 Ocak 2024 itibarıyla 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün 1 Ocak 2025’te tekrar 17 bin 2 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. 25 bin liraya çıkarsak zaten alım gücünden kaynaklı eşitlemiş oluruz. Bu bir artırım değil, aradaki alım gücünün farkını yeniden işçiye vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları da hepimizden iyi biliyor.” dedi.
Yakın zamanda seçim olmamasının ücret artışında etkili olduğunu söyleyen Zeyrek; “Bir seçim olsaydı durum değişirdi. 30 bin TL de yaparlardı 32 bin TL de. Benim edindiğim bilgi 22 bin - 22 bin 500 lira civarında bir asgari ücret olacak.” ifadelerini kullandı.
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