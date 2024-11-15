2025 Asgari Ücret: Asgari Ücret İçin Kritik Görüşmeler Yakında Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Türkiye’nin çok büyük bir kısmını ilgilendiren hatta yapılan oranla tüm fiyatların değişimine neden olduğundan ülkenin tamamını etkileyen asgari ücretin belirlenmesi için işçi ve işveren taraflarıyla yapılacak görüşmelerin başlamasına artık sayılı günler kaldı.

Muhalefetin önerdiği rakamlar 28 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar belirleyici olacak. Peki 2025 yılı asgari ücretinde neler konuşuluyor?

İşte Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in haberine göre; asgari ücretteki zam senaryoları...