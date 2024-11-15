2025 Asgari Ücret: Asgari Ücret İçin Kritik Görüşmeler Yakında Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
2025 Asgari Ücret: Asgari Ücret İçin Kritik Görüşmeler Yakında Başlıyor! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Türkiye’nin çok büyük bir kısmını ilgilendiren hatta yapılan oranla tüm fiyatların değişimine neden olduğundan ülkenin tamamını etkileyen asgari ücretin belirlenmesi için işçi ve işveren taraflarıyla yapılacak görüşmelerin başlamasına artık sayılı günler kaldı.
Muhalefetin önerdiği rakamlar 28 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiyor. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar belirleyici olacak. Peki 2025 yılı asgari ücretinde neler konuşuluyor?
İşte Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in haberine göre; asgari ücretteki zam senaryoları...
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Tüm Türkiye’nin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücretinde kritik dönem başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kısa süre sonra işçi ve iş veren taraflarıyla görüşmelerine başlayacak.
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Aralık ayının ilk haftasında başlayacak kritik görüşmeler öncesinde milyonlarca vatandaş, yapılacak zammı heyecanla beklerken, muhalefet ve hükümet tarafından da peş peşe açıklamalar geliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Muhalefetin ise asgari ücret zammı için beklentileri 28 bin ila 35 bin lira arasında. Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şöyle:
SENARYO 1: Son dönemde dillendirilen yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.
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SENARYO 2: Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak.
SENARYO 3: OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak.
SENARYO 4: Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.
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