Sırlarla Dolu Bir Evlilik! Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın Birlikteliği Nasıl Başladı? Neden Bitti?

Latife Hanım, Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyeti, ailesinin köşkünde büyük bir ilgi ve konukseverlikle ağırladı. Bu sırada İngilizler ile Mudanya Görüşmeleri'ni sürdüren Paşa; Latife Hanım'ın köşkünü karargah olarak kullandı.

16 gün süren ve 30 Eylül 1922 tarihinde sona eren bu misafirlikte Mustafa Kemal Paşa, geleceğin aydın ve tahsilli Türk Kadını profilini Latife Hanım'da gördü.