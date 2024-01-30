Sırlarla Dolu Bir Evlilik! Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın Birlikteliği Nasıl Başladı? Neden Bitti?
Sırlarla Dolu Bir Evlilik! Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın Birlikteliği Nasıl Başladı? Neden Bitti?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca bir defa evlendi. 29 Ocak 1923 ile 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında yaklaşık 1000 gün İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakkizadelerin kızı Latife Hanım ile evli kaldı.
Bu evliliğin ardından her iki isim de mahremiyetlerini koruyarak evlilikleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermediler.
Atatürk'ün evlilik sürecini bu içeriğimizde sizler için derledik.
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Uşaklıgil Sülalesinden Latife Hanım, 1898 yılında İzmir'de doğdu. Amerikan Koleji ve Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim alan Latife Hanım, dönemin koşullarında muazzam bir tahsile sahipti.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Göztepe'deki Uşakîzâde Ailesi'nin köşküne götürdüler. Burada Latife Hanım ile tanıştı.
17 Aralık 1922 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım, sağlık sorunları nedeniyle ve Latife Hanım'ı da görmek arzusuyla İzmir'e gitti.
Zübeyde Hanım'ın vefatı sonrası Atatürk, 29 Ocak 1923 tarihinde Uşakkizade Köşkü'nde Latife Hanım ile evlendi.
Ancak bu evlilik kısa bir zaman sonra krizler yaşamaya başladı. Tüm yaşamı Avrupa'da ve İzmir'de geçmiş olan Latife Hanım, Paşa'nın yoğun çalışmalarından dolayı kendini yalnız hissediyordu.
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Mustafa Kemal Paşa ise alışkın olduğu düzeni ve yaşam tarzına yönelik müdahalelerden rahatsız oluyordu.
5 Ağustos 1925 tarihinde biten evlilik sonrası Latife Hanım İzmir'e geri döndü. Ölümüne kadar iki yıl yurt dışında ve 48 yıl zaman zaman İzmir’de, zaman zaman da İstanbul’da yaşadı. Yaşamı boyunca evliliği ve eşi hakkında konuşmayı da, yazmayı da kesinlikle kabul etmedi; ikinci kuşak yakınlarına da aynı yönde vasiyette bulundu.
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