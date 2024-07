Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?

Sen, karşındaki kişinin sana verdiği değeri göstermesinden fazlasıyla hoşlanıyorsun. Sevgilinden güzel sözcükler duymak, iltifat almak seni havalara uçuruyor. Romantik, seni her zaman el üstünde tutan, bir dediğini iki etmeyen birine aşık olacaksın. Aşık olacağın kişi sık sık sana sevdiğini söyleyecek, söylemediği zamanlarda da bunu her an hissettirecek. O kadar romantik olacak ki sen bile hayretler içerisinde izleyeceksin!