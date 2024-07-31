Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?
Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?
Herkesin aklını başından alan, sırılsıklam aşık olduğu bir sevgilisi olmuştur ya da olacaktır...
Senin sırılsıklam aşık olacağın o kişi kim olacak? Söylüyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu?
3. Hiç ilk görüşte aşık oldun mu?
4. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?
5. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?
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Senin aşık olacağın kişi eğlenceli biri olacak! Sen yaşadığın ilişkinin romantik olmasından ziyade eğlenceli olmasını istiyorsun. Biriyle mizah anlayışın uyu... Devamını Gör