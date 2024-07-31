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Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?

etiket Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 23:01

Herkesin aklını başından alan, sırılsıklam aşık olduğu bir sevgilisi olmuştur ya da olacaktır...

Senin sırılsıklam aşık olacağın o kişi kim olacak? Söylüyoruz!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu?

3. Hiç ilk görüşte aşık oldun mu?

4. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?

5. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?

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6. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?

7. Son olarak; senin için aşkı tanımlayan cümle hangisi?

Senin aşık olacağın kişi eğlenceli biri olacak!

Sen yaşadığın ilişkinin romantik olmasından ziyade eğlenceli olmasını istiyorsun. Biriyle mizah anlayışın uyuştuğunda, beraber vakit geçirdiğiniz zamanlarda kahkaha eksik olmadığında ona aşık olman kolaylaşıyor. Senin aşık olacağın kişi; her şeyini onunla paylaşabildiğin, seni çok iyi dinleyen, zor zamanlarında seni asla yalnız bırakmayacak biri olacak. Beraber fazlasıyla eğlenip, hayatın tadını çıkaracaksınız!

Senin aşık olacağın kişi fazlasıyla romantik biri olacak!

Sen, karşındaki kişinin sana verdiği değeri göstermesinden fazlasıyla hoşlanıyorsun. Sevgilinden güzel sözcükler duymak, iltifat almak seni havalara uçuruyor. Romantik, seni her zaman el üstünde tutan, bir dediğini iki etmeyen birine aşık olacaksın. Aşık olacağın kişi sık sık sana sevdiğini söyleyecek, söylemediği zamanlarda da bunu her an hissettirecek. O kadar romantik olacak ki sen bile hayretler içerisinde izleyeceksin!

Senin aşık olacağın kişi sadakatli ve güvenilir olacak!

Biriyle ilişki yaşadığında gözü senden başka kimseyi görmesin istiyorsun. Sevgilinin tek bir cümlesinden bile şüphe duymayacağın bir ilişki hayal ediyor ve buna fazlasıyla önem veriyorsun. Aşık olacağın kişi; sonsuz bir güven duyacağın, güvenini hiçbir zaman sarsmayacak, gözü senden başkasını görmeyen biri olacak. Seni o kadar çok sevecek ve bunu öylesine hissettirecek ki, onsuz tek bir saniye bile geçirmek istemeyeceksin. İlişkiden beklediğin her şeyi onda bulacak, yaşadığının rüya olup olmadığını sık sık kontrol edeceksin!

Senin aşık olacağın kişi fazlasıyla zeki olacak!

Sen, karşındaki kişinin bir şeyleri sen söylemeden anlamasını istiyorsun. Bir şeyleri anlatmak için çabalamak sana göre değil. Zeki biriyle tanıştığında fazlasıyla ilgini çekiyor, tüm dikkatlerin ona doğru kaymaya başlıyor. Senin aşık olacağın kişi zekasıyla seni şaşırtacak, seni hiçbir zaman yormayacak. Aşık olacağın kişi seni çok sevecek ve bunu en mantıklı yollarla gösterecek!

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Hilal Kilci

Senin aşık olacağın kişi eğlenceli biri olacak! Sen yaşadığın ilişkinin romantik olmasından ziyade eğlenceli olmasını istiyorsun. Biriyle mizah anlayışın uyu... Devamını Gör