Sırılsıklam Aşık Olacağın O Kişi Kim?

Biriyle ilişki yaşadığında gözü senden başka kimseyi görmesin istiyorsun. Sevgilinin tek bir cümlesinden bile şüphe duymayacağın bir ilişki hayal ediyor ve buna fazlasıyla önem veriyorsun. Aşık olacağın kişi; sonsuz bir güven duyacağın, güvenini hiçbir zaman sarsmayacak, gözü senden başkasını görmeyen biri olacak. Seni o kadar çok sevecek ve bunu öylesine hissettirecek ki, onsuz tek bir saniye bile geçirmek istemeyeceksin. İlişkiden beklediğin her şeyi onda bulacak, yaşadığının rüya olup olmadığını sık sık kontrol edeceksin!