Tam Her Şey Yolundayken Bir Anda Yok Olanlar: Ghostlamanın En Yaygın 13 Nedeni

Ghostlanmak kişiye kendini oldukça kötü hissettiren, can sıkıcı durumlardan biridir. Birinin, başka birini ghostlaması için milyonlarca nedeni olabilir. Ama motivasyon ne olursa olsun genellikle bu durumun karşı tarafla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü çoğu zaman, kişinin kendi bağlanma sorunları ve duygusal ergenliği, onu böyle davranmaya itiyordur.

O halde bu kısa nottan sonra gelin, en yaygın karşılaşılan ghostlama sebeplerine biraz daha yakından bakalım!