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Tam Her Şey Yolundayken Bir Anda Yok Olanlar: Ghostlamanın En Yaygın 13 Nedeni

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etiket Tam Her Şey Yolundayken Bir Anda Yok Olanlar: Ghostlamanın En Yaygın 13 Nedeni

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 23:01

Ghostlanmak kişiye kendini oldukça kötü hissettiren, can sıkıcı durumlardan biridir. Birinin, başka birini ghostlaması için milyonlarca nedeni olabilir. Ama motivasyon ne olursa olsun genellikle bu durumun karşı tarafla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü çoğu zaman, kişinin kendi bağlanma sorunları ve duygusal ergenliği, onu böyle davranmaya itiyordur.

O halde bu kısa nottan sonra gelin, en yaygın karşılaşılan ghostlama sebeplerine biraz daha yakından bakalım!

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1. Cesaret Eksikliği

Ghostlanmanın en temel nedeni duygusal açıdan yeterince gelişmemiş olmaktır. Düşünmeden konuşan ve haddinden fazla söz veren insanlar, işlerin bir anda ciddileştiğini veya istemedikleri bir yere gittiğini düşündüklerinde karşı tarafla yüzleşmekten kaçınırlar. Çünkü genellikle arkasında durabilecekleri kesin bir savları yoktur. Bu nedenle hiç muhatap olmadan diğer kişiyi rehberden çıkarmayı ve komple iletişimi sonlandırmayı daha kolay bulurlar.

2. Duygusal Gelişmemişlik

Duygusal olarak gelişmeyen kişiler, olgun bireyler gibi davranmakta zorlanırlar. Çünkü hayatı bir çocuk gibi, yani söylediklerinin veya dediklerinin bir sonucu yokmuş gibi yaşarlar. Bütün bunların üstüne empati yoksunluğu ve düşüncesizlik eklendiğinde de 'Bence bu iş yürümüyor' demek yerine tüm çatışmadan kaçınmayı tercih ederler. Diğer bir deyişle, adeta bir çocuk gibi saklanır ve görünmez olurlar.

3. Bağlanma Güçlüğü

Bağlanma korkusu, ghostlanmanın en bilindik nedenlerinden biridir. Kimi insanlar, geçmişte yaşadıkları kötü ilişki deneyimleri sebebiyle yenilerine hazır olmayabilirler. Bazen de çevrelerinde gördükleri sağlıksız ilişki formları sonucu böyle bir korunma mekanizması geliştirirler. Bu nedenle de işlerin biraz ilerlediğini ve hislerin biraz derinleştiğini hissettiklerinde yok olmayı tercih ederler.

4. Gizli İlişki

Ghostlanmanın bir diğer yaygın nedeni başka bir birliktelik veya birlikteliklerdir. Bu kişiler duygusal açıdan başkasına bağlanamadıkları için kimseye sadık kalamazlar. Dolayısıyla genellikle gizli saklı birçok ilişkileri olur. Kimi zaman ise uzun süreli ve çok önceden başlamış ana ilişkinin yanına, kısa süreli kaçamakları eklerler. Öyle ki bazen, ghostlayan kişilerin sonradan evli barklı ve çocuk sahibi olduğu bile görülebilir.

5. Anksiyete

Anksiyete baş etmesi bir hayli zor bir sorundur. Kaygı ve endişe ile birlikte gelişen anksiyete, kişinin durduk yere iç çatışma yaşamasına ve anlamsız hareketlerde bulunmasına neden olur. Böyle bir sorunla uğraşan birisinin karşı tarafı ghostlaması gayet olasıdır. Çünkü ilişkinin gittiği yerden korkma, yetersiz hissetme ve beklentileri karşılayamama gibi alt basamaklar barındırır.

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6. Kişisel Sorunlar

Bir anda başkasının hayatından çıkmayı tercih eden insanlar, bazen kendi hayatlarındaki sorunlara ve travmalara odaklanmış durumdadır. Haliyle hayatta başka hiçbir şeyi göremez hale gelirler. Aile içi şiddet, depresyon ve diğer kişisel sorunlar onların gözünde diğer herkesi önemsiz kılabilir. Bu tip sorunlarla mücadele etmek için de başkalarının kalbini kırmayı seçebilirler.

7. Yetersizlik Hissi

Bazı insanlar, başkalarının duygularıyla oynamaktan fazlasıyla keyif alırlar. Bunu da çapkınlık ve hovardalık olarak adlandırır, her şeye komik ve eğlenceli bir kılıf uydurmaya çalışırlar. Ama işin temelinde öz güven eksikliği ve yetersizlik yatar. Çünkü aslında bu insanların birçoğu, içten içe kendini hiçbir şeyin iyisini hak etmeyen, yeteneksiz ve başarısız olarak görür. Dolayısıyla bu tip biriyle uzun süreli ve ciddi bir ilişkiye girmek yerine, en başta ghostlanmak bazen başa gelen en iyi şey olabilir.

8. İstediğini Almış Olmak

Bazı insanlar düşüncesiz ve manipülatiftir, bu nedenle başkalarını sömürerek yaşarlar. Bu insanların kurdukları ilişkiler genellikle geçicidir ve belirli bir çıkar üzerine kurulmuş durumdadır. Dolayısıyla karşıdaki kişiden istediğini aldıktan sonra ortalıktan kaybolup keyiflerine bakmaya devam ederler.

9. İlgisizlik

Bazen de sadece olması gereken hisler yerinde değildir. Yani karşı taraf, diğer kişiye karşı aynı hisleri beslemiyordur. Bu durum, özellikle taraflardan biri çok bağlanırken yaşanır. Çünkü ilgisiz olan kişi, karşısındaki kişinin kendisine bağlandığını hissettiği anda, işleri hemen tersine çevirmek için geri adım atmak isteyebilir. Bunun devamında da arama ve mesajlara yanıt vermeme, sokakta gördüğünde tanımama gibi eylemler gelir.

10. İletişim Eksikliği

Birinin sizi sevmediğini öğrenmekten daha acı olan şey, onun bunu doğru şekilde ifade edememesidir. Sonuçta her sağlıklı ilişkinin temeli doğru iletişimle başlar. Ama kişinin sosyal yetersizliği, kendini ifade etmesini engelleyebilir ve bu durum bir taraf üzerinde beklenti yaratabilir. İş işten geçtikten veya karşı tarafta umut uyandırdıktan sonra, aslında bunu istemediğini söylemek ise her zaman daha kolaydır. Çünkü bu tür kişiler karasız oldukları gibi, düşüncelerini doğru şekilde aktarmayı da bilmezler.

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11. Uzun İlişkiye Hazır Olmamak

İlişki kurmak, birini tanımayı ve belirli bir sorumluluk almayı gerektirir. Ama taraflardan biri buna hazır olmadığını, karşı tarafın ise aksi yönde davrandığını fark edince bir anda yok olabilir. Bir tarafın uzun ilişki istemesi, diğerinin ise gönül eğlendirmesi buradaki esas sorundur. Fakat bunları uzun uzun açıklamak kimileri için yorucu ve gereksizdir.

12. Alternatif Arayışı

Günümüz modern çağının ve iletişim kolaylığının getirdiği en büyük sorunlardan biri arasında alternatif çokluğu gösterilebilir. Her zaman daha iyisinin, güzelinin ve başarılısının olduğu, bir de bunların ulaşılabilir olduğu bir düzende bazıları aynı anda birden fazla alternatifi değerlendiriyor olabilir. Birçok ghostlanma deneyiminin altında bu seçenek çokluğu yatar.

13. Sosyal Baskı

Sosyal baskı da benzer şekilde modern çağ ile birlikte iyice görünür hale gelen sorunlar arasında yer alır. Özellikle belirli yaş grubundaki kişiler arasında, birisine bağlanmanın ve uzun süreli ilişkiye girmenin küçümsendiği zamanlar olabilir. Bu da bazı bireylerin, sırf  daha cool ve modern göründüğü için hislerini inkar etmesine ve iletişimi bir anda kesmesine yol açabilir. Bazen bu sosyal baskı aileden ve akrabalardan bile gelebilir.

Peki ghostlanınca ne yapmalı?

Elbette bu sorunun yanıtı tek bir madde veya birkaç basit cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık. Sonuçta her olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerekir. Ama genellikle bu tür davranışlar sergileyen kişilerin, birçok sorunla uğraşması ve psikolojik açıdan sağlıksız olması önemli bir mesajdır. Çünkü zaten karşıdakine hislerini açıkça söylemekten çekinen, bunun yerine arkasına bakmadan kaçan biriyle sağlıklı veya uzun süreli bir ilişki sürdürmek pek olası değil. Dolayısıyla ghotlanmak bazen başa gelen en şanslı şey olabilir. ✌️

Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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