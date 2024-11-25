"Fiziksel Olarak Çekiliyorum" Dememize Neden Olan 12 Özellik
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"Fiziksel Olarak Çekiliyorum" Dememize Neden Olan 12 Özellik
Birinin hobilerini beğenebilir, başarılarından etkilenebilir, kişisel özelliklerine çekilebilirsiniz. Fakat bunların yanı sıra tensel uyumu da beraberinde getiren bir fiziksel çekim vardır. Her ne kadar 'iç güzellik önemli' dense de fiziksel özellikler göz ardı edilemez! Gelin hep beraber fiziksel çekime neden olan özelliklere bakalım!
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1. Duygularını ve düşüncelerini yansıtan bakışları
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2. Ruh halini ve karakterini yansıtan gülüşleri
3. Olaylara bakış açısını gösteren jest ve mimikleri
4. Duymaktan keyif alacağınız bir ses tonu
5. Tensel olarak çekimi sağlayan fiziksel yapısı
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6. Sürekli yanında durma isteğini getiren kokusu
7. Hem sağlık durumunu hem de bakımını gösteren saçları
8. Estetik olarak gözünüze hoş gelmesini sağlayan giyim tarzı
9. Kendisine olan saygıyı gösteren bakımı ve hijyeni
10. Yüzüne bakmaya doyamamanıza neden olan bir cilt
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