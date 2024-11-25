"Fiziksel Olarak Çekiliyorum" Dememize Neden Olan 12 Özellik

Hemen fark edilen ve çekimi arttıran en önemli şeylerden biri kokudur. Kişinin seçtiği parfüm ya da kullandığı vücut losyonları aslında nasıl biri olduğunu da gösterir. Sizin de nasıl birine çekildiğiniz kokularla anlaşılabilir. Vanilyalı bebeksi bir koku mu sizi çeker yoksa daha baharatlı keskin kokulara mı çekilirsiniz?