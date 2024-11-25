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"Fiziksel Olarak Çekiliyorum" Dememize Neden Olan 12 Özellik

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etiket "Fiziksel Olarak Çekiliyorum" Dememize Neden Olan 12 Özellik

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 23:01

Birinin hobilerini beğenebilir, başarılarından etkilenebilir, kişisel özelliklerine çekilebilirsiniz. Fakat bunların yanı sıra tensel uyumu da beraberinde getiren bir fiziksel çekim vardır. Her ne kadar 'iç güzellik önemli' dense de fiziksel özellikler göz ardı edilemez! Gelin hep beraber fiziksel çekime neden olan özelliklere bakalım!

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1. Duygularını ve düşüncelerini yansıtan bakışları

Gözler... Bir kişiye baktığınızda ilk olarak gözleriniz gözlerine gider. Rengi, bakışlarındaki derinlik, şekli... Bunların hepsi fiziksel olarak etkilenmenize neden olur. Size bakarken gözlerinin içinin gülmesi ya da size bakarken yakalamanız ve utandığı için gözlerini kaçırması eminim içinizin bir hoş olmasını sağlar. Tüm duyguları ve düşünceleri bir bakıştan anlayabilirsiniz.

2. Ruh halini ve karakterini yansıtan gülüşleri

İçten ve samimi bir gülüşün bünyede yarattığı o sevimli etki! Gülüş sayesinde güveni hissedersiniz. Enerji dolu ve neşeli bir yapıya sahip olduğunu gösteren gülüş fiziksel olarak karşıdaki insandan etkilenmenizi sağlar. Dudaklardaki kıvrım ve kahkaha sesi birlikte vakit geçirirken eğlendiğinizi gösterir.

3. Olaylara bakış açısını gösteren jest ve mimikleri

Sohbet ederken yaptığı mimikler ve bir şey anlatırken gösterdiği tavırlar... Bunlar fiziksel olarak çekilmenize neden olabilir. Vücut dili sayesinde diğer insanlarla rahat iletişime geçebildiğini, özgüvenli olduğunu gösterir. Bir konuyu anlatırken ellerini, duygularını belli ederken mimiklerini kullanması etkileyici olabilir.

4. Duymaktan keyif alacağınız bir ses tonu

Bir kişinin cazibesini etkileyen en önemli özelliklerden biri ses tonudur. Nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmesinin yanı sıra ses tonunu ayarlayabilmesi çok önemlidir. Otoriter ve karizmatik bir ses tonu ile konuşan biri güven verirken, tatlı ses tonuyla nazik bir şekilde konuşan biri sıcacık hissetmenizi sağlar. Bu noktada acaba sizin tercihiniz ne olur?

5. Tensel olarak çekimi sağlayan fiziksel yapısı

Uzun, kısa, kaslı, balık etli... Bu tarz fiziksel kriterler kişiden kişiye farklılık gösterir. Karşınızda fiziksel kriterlerinize uygun biri çıkarsa ona hemen çekilebilirsiniz. Bu noktada spesifik özellikler de olabilir. Mesela ellerinin güzel olması ya da omuzlarının geniş olması gibi. Fiziksel yapısı size uygunsa baktıkça bakmak isteyeceksiniz!

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6. Sürekli yanında durma isteğini getiren kokusu

Hemen fark edilen ve çekimi arttıran en önemli şeylerden biri kokudur. Kişinin seçtiği parfüm ya da kullandığı vücut losyonları aslında nasıl biri olduğunu da gösterir. Sizin de nasıl birine çekildiğiniz kokularla anlaşılabilir. Vanilyalı bebeksi bir koku mu sizi çeker yoksa daha baharatlı keskin kokulara mı çekilirsiniz?

7. Hem sağlık durumunu hem de bakımını gösteren saçları

Şekli iyi verilmiş, parlak, temiz kokan ve gözüken saçlar sizi çekebilir. Bunların yanı sıra kişisel kriterleriniz olabilir. Saç rengi, boyu ve şekli  eğer istediğiniz gibiyse daha fazla çekilmenize neden olur. Karşınızdaki insanın kendini yansıtması ve dikkat ettiğiniz göstermesi hoşunuza gidebilir.

8. Estetik olarak gözünüze hoş gelmesini sağlayan giyim tarzı

Yaptığı düzgün, temiz ve uyumlu kombinler karşınızdaki insana karşı fiziksel olarak çekim hissetmenizi sağlar. Vücut yapısını tanımış ve kendine göre giyinen biri göze hoş gelecektir. Giyimi aynı zamanda özgüvenini gösterir ve nasıl biri olduğunu yansıtır. Bu yüzden giyim tarzı fiziksel olarak çekimi sağlayan önemli unsurlardandır.

9. Kendisine olan saygıyı gösteren bakımı ve hijyeni

Kendisine ne kadar değer verdiğini gösteren bir durumdur. Düzenli duş alması ve kişisel bakımlarını yapması çekiciliği arttırır. Dişlerin temizliği, tırnakların bakımı... Bunların yapılması kişiye çekilmenizi ve yanında dururken rahat hissetmenizi sağlar. Ayrıca yaşam tarzına dair ipuçlarıdır!

10. Yüzüne bakmaya doyamamanıza neden olan bir cilt

Yine kendine ne kadar değer verdiğini gösteren bir özellik. Hijyen alışkanlıklarının bir yansımasıdır. Pürüzsüz, sağlıklı ve canlı duran bir cilt fiziksel çekiciliği önemli derecede artırır. Bakmalara ve öpmelere doyamayacağınız tertemiz bir yüz çok önemli!

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11. Size nasıl yaklaştığını gösteren temas ve dokunuşları

Hem gücünü hem de size olan çekimi gösteren özellik olan dokunuşlarını unutmamalıyız! Tensel bir çekimiz var ise size temas etmek ve dokunmak ister. Nazik dokunuşları, sarılması ve sarmalaması güven verirken aynı zamanda cinsel olarak birbirinize yatkın olduğunu gösterir. Duyguları göstermenin en güzel şekli!

12. Kendini geliştirdiğini gösteren konuşma tarzı

Seçtiği kelimler ve diksiyonu kültür düzeyini gösterir. Akıcı ve net bir şekilde kendini aktarabilmesi çekiciliğini artırır. Bu noktada sadece ses tonu değil, ses tonunun çekiciliği ile birlikte kendini nasıl ifade ettiği devreye giriyor. Eğer nazik ve anlamlı bir konuşma şekline sahipse karşısına geçip saatlerce dinleyebilirsiniz.

asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
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