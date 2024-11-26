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İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Prompt'ları
Kurumsal hayat, bilgisayarlar ve internet ile şekillenirken, plazalar yükselip beyaz yakalı kalabalıklar binalara doluşurken en çok 'İletişim Dersleri'ne odaklanmıştık. Ortak bir hedef doğrultusunda, onca insanın uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacak yazılı, sözlü ve beden dili iletişimini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyorduk. Bu konu, bugün hala büyük önem taşıyor.
Şimdi ise, aramıza ışık hızıyla giren yeni çalışma arkadaşlarımızı, 'yapay zekalı' sanal yardımcıları da işin içine katmamız gerekiyor. Çünkü, tıpkı insanlara olduğu gibi, yapay zekalı yardımcılarımıza da ne istediğimizi ne kadar iyi anlatırsak, o kadar iyi sonuçlar elde etme olasılığımız artacak.
Aşağıda, sıklıkla kullanabileceğiniz bazı temel 'talimat, istek, prompt' örnekleri bulacaksınız. İşe yarayacaklarından eminim. Amacınıza göre özelleştirdikçe ve detaylandırdıkça daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. Yapay zekalı asistanınız sizi zamanla daha iyi tanıyıp anladıkça, yanıtlarını da buna göre şekillendirecektir. Hatta ileride, 'Şu zamanda, şurada şöyle demiştiniz, bununla çelişiyor' veya 'Şöyle iyi bir fikriniz de vardı, onu da ekleyelim mi?' gibi daha detaylı yardımlarda bile bulunabilir.
Kullandıkça gelişecek, buna hiç şüphe yok. Öyleyse hemen başlayın! Zaten başladıysanız, geliştirmeye devam edin...
İşte en çok kullanılan bazı prompt örnekleri:
6- Kriz Yönetimi:
[Belirli bir senaryo] için ana mesajlar, paydaş analizi ve iletişim kanallarını içerecek şekilde detaylı bir kriz iletişim planı oluştur.
7- Araştırma ve Bilgi Konsolidasyonu: Eyleme geçirilebilir içgörüleri, ilgili istatistikleri ve karar verme veya strateji için herhangi bir çıkarımı dahil ederek [Belirli bir konunun] derinlemesine analizini yap ve temel bulguları net, kısa, tekrar-dolgu amaçlı betimlemeler vb. içermeyecek şekilde, çok profesyonel bir formatta özetle (yaklaşık [kelime sınırı] kelime olsun).
8- Girişimcilik: [Belirli bir girişim fikri – Tüm detayları vererek] için pazar analizi, finansal projeksiyonlar ve pazarlama stratejilerini içerecek şekilde detaylı bir iş planı yaz.
9- Ürün Geliştirme: [Belirli bir yazılım – 5N1K detayları vererek] için özellikler, çıkış tarihleri ve geliştirme öncelikleri dahil olacak şekilde gelecek 12 ayı kapsayan eksiksiz bir ürün yol haritası oluştur.
10- Müşteri Deneyimi: [Belirli bir hizmet] için her aşamada temas noktalarını, duyguları ve iyileştirme fırsatlarını da detaylandırarak bir müşteri yolculuğu (customer journey) haritası tasarla.
11- İnsan Kaynakları:
16- Beceri Geliştirme Yol Haritası:
[Zaman çerçevesi, örneğin 6 ay] içinde [belirli beceri, örneğin Python programlama, liderlik, grafik tasarım] ustalaşmak için adım adım bir planın ana hatlarını oluştur. Etkili uygulama için önerilen kaynakları, kilometre taşlarını, zaman taahhütlerini ve ipuçlarını ekle. 5N1K mantığında düşün, tüm detaylar olsun.
17- Ertelemenin üstesinden gelmek için: [Belirli bir görev veya iş türü] üzerinde çalışırken ertelemenin üstesinden gelmek için kapsamlı bir eylem planı öner. Motivasyonu artırmak, görevleri yapılandırmak ve hesap verebilirlik sistemleri oluşturmak için stratejiler ekle.
18- İçerik Planlama: [Belirli bir sektör, ürün, marka için - tüm detayları belirterek] önümüzdeki 3 ayı kapsayan sosyal medya ve dijital platformlar için stratejik içerik takvimi hazırla. Her platform için (Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, blog vb.) aşağıdaki detayları içermeli:
Çarpıcı başlık ve alt başlık | Ana mesaj ve içerik detayı | Hedef kitle analizi ve platform uyumu | SEO odaklı anahtar kelimeler | Platform bazlı hashtag stratejisi | Optimum paylaşım zamanları | Etkileşim ve dönüşüm hedefleri | İçerik türü (video, görsel, yazı vb.) | Özel gün/hafta/dönem fırsatları | Cross-platform entegrasyon planı
19- Sosyal Medya Pazarlaması: [Ürün lansmanı] için gönderi fikirleri, hashtagler ve her platform için etkileşim artırıcı taktikleri içerecek şekilde 30 günlük bir sosyal medya kampanya stratejisi geliştir.
20- İçerik Fikirleri: [Belirli bir niş] için başlık önerileri ve kısa taslaklarla birlikte 50 potansiyel blog yazısı fikri oluştur.