İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Prompt'ları

Kurumsal hayat, bilgisayarlar ve internet ile şekillenirken, plazalar yükselip beyaz yakalı kalabalıklar binalara doluşurken en çok 'İletişim Dersleri'ne odaklanmıştık. Ortak bir hedef doğrultusunda, onca insanın uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacak yazılı, sözlü ve beden dili iletişimini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyorduk. Bu konu, bugün hala büyük önem taşıyor.

Şimdi ise, aramıza ışık hızıyla giren yeni çalışma arkadaşlarımızı, 'yapay zekalı' sanal yardımcıları da işin içine katmamız gerekiyor. Çünkü, tıpkı insanlara olduğu gibi, yapay zekalı yardımcılarımıza da ne istediğimizi ne kadar iyi anlatırsak, o kadar iyi sonuçlar elde etme olasılığımız artacak.

Aşağıda, sıklıkla kullanabileceğiniz bazı temel 'talimat, istek, prompt' örnekleri bulacaksınız. İşe yarayacaklarından eminim. Amacınıza göre özelleştirdikçe ve detaylandırdıkça daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. Yapay zekalı asistanınız sizi zamanla daha iyi tanıyıp anladıkça, yanıtlarını da buna göre şekillendirecektir. Hatta ileride, 'Şu zamanda, şurada şöyle demiştiniz, bununla çelişiyor' veya 'Şöyle iyi bir fikriniz de vardı, onu da ekleyelim mi?' gibi daha detaylı yardımlarda bile bulunabilir.

Kullandıkça gelişecek, buna hiç şüphe yok. Öyleyse hemen başlayın! Zaten başladıysanız, geliştirmeye devam edin...