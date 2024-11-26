onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Prompt'ları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Prompt'ları

Ufuk Tarhan
Ufuk Tarhan - yazio
26.11.2024 - 13:41 Son Güncelleme: 26.11.2024 - 14:22

Kurumsal hayat, bilgisayarlar ve internet ile şekillenirken, plazalar yükselip beyaz yakalı kalabalıklar binalara doluşurken en çok 'İletişim Dersleri'ne odaklanmıştık. Ortak bir hedef doğrultusunda, onca insanın uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacak yazılı, sözlü ve beden dili iletişimini nasıl kullanmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyorduk. Bu konu, bugün hala büyük önem taşıyor.

Şimdi ise, aramıza ışık hızıyla giren yeni çalışma arkadaşlarımızı, 'yapay zekalı' sanal yardımcıları da işin içine katmamız gerekiyor. Çünkü, tıpkı insanlara olduğu gibi, yapay zekalı yardımcılarımıza da ne istediğimizi ne kadar iyi anlatırsak, o kadar iyi sonuçlar elde etme olasılığımız artacak.

Aşağıda, sıklıkla kullanabileceğiniz bazı temel 'talimat, istek, prompt' örnekleri bulacaksınız. İşe yarayacaklarından eminim. Amacınıza göre özelleştirdikçe ve detaylandırdıkça daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi unutmayın. Yapay zekalı asistanınız sizi zamanla daha iyi tanıyıp anladıkça, yanıtlarını da buna göre şekillendirecektir. Hatta ileride, 'Şu zamanda, şurada şöyle demiştiniz, bununla çelişiyor' veya 'Şöyle iyi bir fikriniz de vardı, onu da ekleyelim mi?' gibi daha detaylı yardımlarda bile bulunabilir.

Kullandıkça gelişecek, buna hiç şüphe yok. Öyleyse hemen başlayın! Zaten başladıysanız, geliştirmeye devam edin...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte en çok kullanılan bazı prompt örnekleri:

İşte en çok kullanılan bazı prompt örnekleri:

1- Stratejik Hedef Belirleme: Önümüzdeki [zaman dilimi, örneğin 3 ay, 1 yıl] boyunca [belirli alan, örneğin kariyer, sağlık, kişisel gelişim, amaç ve hedefi, 5N1K detaylarını vererek] için belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı (SMART) hedefler tanımla. Hedefleri eyleme geçirilebilir adımlara böl ve ilerlemeyi etkili bir şekilde izlemek için metrikler öner.

2- Stratejik Analiz: [Belirli bir şirket/ürün, detayları vererek] için her bir kategoriye ilişkin 5’er maddelik kapsamlı bir SWOT analizi yap ve her bir maddeyi kısaca açıkla.

3- Pazarlama Stratejisi: [Belirli bir ürün – temel ve belirleyici detayları vererek] için detaylı bir pazarlama hunisi geliştir. Farkındalıktan sadakate kadar her aşama için stratejiler belirle.

4- Rekabet Analizi: [Belirli bir sektör]de, [şirketinin] en az 5 ana rakibini kapsayan kapsamlı bir rekabet analizi oluştur.

5- Proje Yönetimi: [Belirli bir proje – proje detaylarını, 5N1K’sını vererek] için hedefleri, metodoloji, zaman çizelgesi, bütçe ve beklenen sonuçları içerecek şekilde eksiksiz bir proje teklifi yaz.

6- Kriz Yönetimi:

[Belirli bir senaryo] için ana mesajlar, paydaş analizi ve iletişim kanallarını içerecek şekilde detaylı bir kriz iletişim planı oluştur.

7- Araştırma ve Bilgi Konsolidasyonu: Eyleme geçirilebilir içgörüleri, ilgili istatistikleri ve karar verme veya strateji için herhangi bir çıkarımı dahil ederek [Belirli bir konunun] derinlemesine analizini yap ve temel bulguları net, kısa, tekrar-dolgu amaçlı betimlemeler vb. içermeyecek şekilde, çok profesyonel bir formatta özetle (yaklaşık [kelime sınırı] kelime olsun).

8- Girişimcilik: [Belirli bir girişim fikri – Tüm detayları vererek] için pazar analizi, finansal projeksiyonlar ve pazarlama stratejilerini içerecek şekilde detaylı bir iş planı yaz.

9- Ürün Geliştirme: [Belirli bir yazılım – 5N1K detayları vererek] için özellikler, çıkış tarihleri ve geliştirme öncelikleri dahil olacak şekilde gelecek 12 ayı kapsayan eksiksiz bir ürün yol haritası oluştur.

10- Müşteri Deneyimi: [Belirli bir hizmet] için her aşamada temas noktalarını, duyguları ve iyileştirme fırsatlarını da detaylandırarak bir müşteri yolculuğu (customer journey) haritası tasarla.

11- İnsan Kaynakları:

11- İnsan Kaynakları:

[Belirli bir pozisyon] için kapsamlı bir çalışan işe alım kontrol listesi oluştur. Görevler, sorumlu kişiler ve zaman çizelgesi dahil et.

12- Zaman Yönetimi: Eisenhower Matrisi (Acil ve Önemli | Acil Değil ama Önemli | Acil ama Önemli Değil | Acil Değil ve Önemli Değil) veya diğer üretkenlik prensipleri çerçevesinde görevlere öncelik vererek [belirli görev, proje veya günlük rutini] yönetmek için kapsamlı bir program geliştir. Yüksek öncelikli görevler için zaman blokları ayır ve beklenmedik durumlar için esnek zaman aralıkları (buffer zones) planla.

13- Yüksek etkili beyin fırtınası: [Belirli bir zorluk, proje veya fırsat] için en az 15 yenilikçi ve pratik fikir üret. Önerilerin [bütçe, zaman çizelgesi veya kaynaklar gibi belirli kısıtlamalar] ile uyumlu olduğundan emin ol ve her fikir için kısa açıklama yap.

14- Profesyonel e-mail, rapor, mesaj, teklif, vb: [Belirli bir konu veya amaç] konusunda [belirli bir alıcıya veya hedef kitleye] hitap eden iyi yapılandırılmış ve profesyonel bir [e-posta, rapor, teklif veya mektup] taslağı hazırla. Üslubun [resmi, ikna edici, empatik vb.] olduğundan ve içeriğin kilit noktalar, destekleyici ayrıntılar ve net bir harekete geçirici mesaj içerdiğinden emin ol.

15- Kanıta Dayalı Karar için: [Belirli bir konu] hakkında bilinçli bir karar vermeme yardımcı ol. Ayrıntılı bir artılar ve eksiler listesi ver, karar kriterleri önerini ve her seçimin potansiyel sonuçlarını göstermek için örnekler veya vaka örneği ekle.

16- Beceri Geliştirme Yol Haritası:

[Zaman çerçevesi, örneğin 6 ay] içinde [belirli beceri, örneğin Python programlama, liderlik, grafik tasarım] ustalaşmak için adım adım bir planın ana hatlarını oluştur. Etkili uygulama için önerilen kaynakları, kilometre taşlarını, zaman taahhütlerini ve ipuçlarını ekle. 5N1K mantığında düşün, tüm detaylar olsun.

17- Ertelemenin üstesinden gelmek için: [Belirli bir görev veya iş türü] üzerinde çalışırken ertelemenin üstesinden gelmek için kapsamlı bir eylem planı öner. Motivasyonu artırmak, görevleri yapılandırmak ve hesap verebilirlik sistemleri oluşturmak için stratejiler ekle.

18- İçerik Planlama: [Belirli bir sektör, ürün, marka için - tüm detayları belirterek] önümüzdeki 3 ayı kapsayan sosyal medya ve dijital platformlar için stratejik içerik takvimi hazırla. Her platform için (Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, blog vb.) aşağıdaki detayları içermeli:

Çarpıcı başlık ve alt başlık | Ana mesaj ve içerik detayı | Hedef kitle analizi ve platform uyumu | SEO odaklı anahtar kelimeler | Platform bazlı hashtag stratejisi | Optimum paylaşım zamanları | Etkileşim ve dönüşüm hedefleri | İçerik türü (video, görsel, yazı vb.) | Özel gün/hafta/dönem fırsatları | Cross-platform entegrasyon planı

19- Sosyal Medya Pazarlaması: [Ürün lansmanı] için gönderi fikirleri, hashtagler ve her platform için etkileşim artırıcı taktikleri içerecek şekilde 30 günlük bir sosyal medya kampanya stratejisi geliştir.

20- İçerik Fikirleri: [Belirli bir niş] için başlık önerileri ve kısa taslaklarla birlikte 50 potansiyel blog yazısı fikri oluştur.

21- SEO Stratejisi:

21- SEO Stratejisi:

[Belirli bir web sitesi] için anahtar kelime araştırması, sayfa içi optimizasyon taktikleri ve bağlantı oluşturma fikirlerini dahil ederek kapsamlı bir SEO stratejisi geliştir.

22- E-posta Pazarlaması: [Belirli bir hedef] için konu satırları ve içerik taslaklarıyla 10 e-posta şablonu dahil ederek kapsamlı bir e-posta pazarlama dizisi oluşturun.

23- Farklı konularda en kısa ve değişik prompt örnekleri:

- Evden çalışmanın faydaları hakkında bir blog yazısı yaz.

- Yeni bir ürün lansmanı için bir pazarlama e-postası oluştur.

- Bir yazılım geliştirme projesi için proje yönetim planı taslağı hazırla.

- Bu makaleyi üç cümle ile özetle.

- Bir kahve dükkanı için 10 yaratıcı isim üret.

24- Web sitesi tasarımı için en sık kullanılan basit prompt örnekleri.

- Yeni bir teknoloji blogu için modern ve minimal bir web sitesi taslağı öner.

- Restoranlar için kullanıcı dostu bir menü ve rezervasyon entegrasyonu içeren ana sayfa tasarla.

- E-ticaret sitesi için ürün sergileme, kategori düzeni ve ödeme adımlarını içeren tasarım öner.

- Sanat galerisi için ziyaretçiyi etkileyecek yaratıcı bir portföy sitesi tasarım fikri sun.

- SEO odaklı bir kişisel blog için sade ama etkili bir web sitesi şablonu oluştur.

25- Görsel yaptırmak için en çok kullanılan bazı tipik prompt’lar

- Bir teknoloji ürün lansmanı için yenilikçi ve modern bir afiş tasarımı yap.

- Çocuk kitapları için rengarenk ve eğlenceli illüstrasyonlar oluştur.

- Sürdürülebilirlik temalı bir sosyal medya kampanyası için dikkat çekici görseller üret.

- Lüks bir otel için tanıtım broşürüne uygun estetik fotoğraf manipülasyonları hazırla.

- Minimalist bir moda markası için sade ama şık sosyal medya gönderi tasarımları yap.

Genel Önerilerim:

- Prompt’larınızı basit ama belirleyici tüm detayları belirterek net ifadelerle yazın.

- Sektöre ve ihtiyaca göre özelleştirmeler yapmayı ihmal etmeyin.

- Deneyimle geliştirin, doğru sonuçlara ulaşana kadar düzenlemeye devam edin.

- Yeni araçları keşfetmekten ve farklı kombinasyonlar denemekten çekinmeyin.

Yapay zeka ile çalışmak, öğrenerek daha etkili bir hale geliyor. Kendinizi geliştirmek için sürekli deneyin ve sık sık yeni yollar arayın.

Instagram

X

Linkedln

Facebook

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ufuk Tarhan
Ufuk Tarhan
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam