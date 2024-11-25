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İlişkide Sınırlarını Çizme Konusunda Ne Kadar İyisin?

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etiket İlişkide Sınırlarını Çizme Konusunda Ne Kadar İyisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 23:46

İlişkilerde sınır çizmek, mutlu ve sağlıklı bir birlikteliğin anahtarıdır. Herkesin kendi alanına, düşüncelerine ve duygularına saygı duyulması, sevgi kadar önemlidir. Peki sen bu konuda ne kadar iyisin?

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1. Başlamadan önce... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi başlayabiliriz! Partnerin senin hoşlanmadığın bir kelime kullandığında ne yaparsın?

3. Partnerin senden asla yapmak istemediğin bir şey yapmanı istediğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

4. Partnerinle kanepede uzanmışsınız, tam uykuya dalacaksın ve fark ediyorsun ki senin telefonunu karıştırmak üzere. Ne düşünürsün?

5. Senaryomuz şu: Şehir dışına çıkman gereken bir durum oldu diyelim. Gideceğin şehri partnerin avucunun içi gibi biliyor ve senden canlı konum paylaşmanı istedi. Paylaşır mısın?

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6. Çok canın sıkkın ve bunu hiç kimseye anlatmak istemiyorsun. Yalnız kalmak istediğinde partnerin bunu nasıl karşılar?

7. Hımm, az kaldı! Partnerin düşüncelerini küçümsediğinde ne yaparsın?

8. Son sorudayız! Hiç el şakası sevmediğini varsayalım. Senin aksine, partnerin bu şakalara bayılıyor. Sana bir el şakası yaptığında ona nasıl bir tepki verirsin?

Sen sınır çizme ustasısın!

Sen sınır çizme ustasısın!

Senin için sınırlar koymak ve bu sınırları korumak hiç de zor değil. Partnerinle açıkça iletişim kuruyor, hoşlanmadığın durumları hemen dile getiriyor ve kendi alanını koruyabiliyorsun. Bu, hem senin hem de partnerinin sağlıklı bir ilişki yaşamanız için harika bir temel. Kendine olan güvenin ve dürüstlüğün, ilişkinizi daha güçlü ve mutlu kılıyor. Sınırlarını bu şekilde korumaya devam ettikçe ilişkinde daha da sağlam bir denge kuracaksın!

Çizdiğin sınırların üstünden tekrar geçebilirsin!

Çizdiğin sınırların üstünden tekrar geçebilirsin!

Sınırlarını çizme konusunda fena değilsin, ama bazen daha net olabilmekte zorlanıyorsun. İlişkinde genellikle karşı tarafın isteklerine saygı gösteriyor ve kendi ihtiyaçlarını da ifade etmeye çalışıyorsun. Ancak, arada sırada kararsız kalabiliyor veya partnerini kırmamak için isteklerinden ödün verebiliyorsun. Biraz daha cesur ol ve kendine güven! Duygularını ve ihtiyaçlarını açıkça ifade ettiğinde hem sen hem de partnerin daha mutlu olacaksınız.

Sınır çizmekte epey zorlanıyorsun!

Sınır çizmekte epey zorlanıyorsun!

Sınır koymak senin için zorlayıcı olabilir. Partnerini memnun etmek için kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını göz ardı ediyorsun. Bu durum, zamanla seni yıpratabilir ve ilişkinizde dengesizliklere yol açabilir. Unutma, sınırlarını çizmek kötü bir şey değil, aksine sağlıklı bir ilişkinin temel taşıdır. Kendi duygularına ve düşüncelerine daha fazla değer vermeye başla. Sınırlarını belirlemek ve bu sınırları savunmak, hem senin hem de partnerinin mutluluğunu artıracak! Biraz cesaret, ilişkinde büyük farklar yaratabilir.

Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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