İlişkide Sınırlarını Çizme Konusunda Ne Kadar İyisin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İlişkide Sınırlarını Çizme Konusunda Ne Kadar İyisin?
İlişkilerde sınır çizmek, mutlu ve sağlıklı bir birlikteliğin anahtarıdır. Herkesin kendi alanına, düşüncelerine ve duygularına saygı duyulması, sevgi kadar önemlidir. Peki sen bu konuda ne kadar iyisin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlamadan önce... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi başlayabiliriz! Partnerin senin hoşlanmadığın bir kelime kullandığında ne yaparsın?
3. Partnerin senden asla yapmak istemediğin bir şey yapmanı istediğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
4. Partnerinle kanepede uzanmışsınız, tam uykuya dalacaksın ve fark ediyorsun ki senin telefonunu karıştırmak üzere. Ne düşünürsün?
5. Senaryomuz şu: Şehir dışına çıkman gereken bir durum oldu diyelim. Gideceğin şehri partnerin avucunun içi gibi biliyor ve senden canlı konum paylaşmanı istedi. Paylaşır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın