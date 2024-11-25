İlişkide Sınırlarını Çizme Konusunda Ne Kadar İyisin?

Senin için sınırlar koymak ve bu sınırları korumak hiç de zor değil. Partnerinle açıkça iletişim kuruyor, hoşlanmadığın durumları hemen dile getiriyor ve kendi alanını koruyabiliyorsun. Bu, hem senin hem de partnerinin sağlıklı bir ilişki yaşamanız için harika bir temel. Kendine olan güvenin ve dürüstlüğün, ilişkinizi daha güçlü ve mutlu kılıyor. Sınırlarını bu şekilde korumaya devam ettikçe ilişkinde daha da sağlam bir denge kuracaksın!