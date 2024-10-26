Sinirlenince Hangi Film Karakteri Gibi Oluyorsun?
Sinirlenince Hangi Film Karakteri Gibi Oluyorsun?
Hepimiz zaman zaman sinirleniriz, ama kimimiz sessizce içimize atarken, kimimiz sinirini çevresine patlayan bir volkan gibi dışa vurur. Peki, sinirlendiğinde hangi ünlü film karakteri gibi oluyorsun?
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1. Sinirlenmen için gereken en büyük tetikleyici nedir?
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2. Sinirlendiğinde ilk tepkin ne olur?
3. Bir tartışmada karşı tarafı nasıl alt edersin?
4. Sinirli olduğunda çevrendeki insanlar ne yapar?
5. Stresli bir durumda kendini nasıl kontrol edersin?
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6. Birisi seni küçümsediğinde nasıl hissedersin?
7. Hayatındaki en büyük stres kaynağı nedir?
8. Bir kavga sırasında hangi stratejiyi izlersin?
9. Bir başarısızlık seni nasıl etkiler?
10. Bir arkadaşın sana haksızlık ettiğinde nasıl tepki verirsin?
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Darth Vader
The Bride
Hulk
John Wick
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