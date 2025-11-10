"Güntekin Onay'ı Getirin Bana": Silahlı Bir Kişi, BeIN Sports’un Ayazağa’daki Televizyon Binasını Bastı
BeIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasını Kemal S. isimli silahlı bir kişi bastı. Müzakereci polisler binaya geldi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın haberine göre; televizyon binasına giden kişinin eşi orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Saldırgan, Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini ve onunla görüşmek istediğini söylüyor.
Yapılan müzakereler sonrasında ikna edilen Kemal S., polislerle birlikte karakola götürüldü.
Kanala giren kişiyi ikna çalışmalarından görüntüler...
beIN Sports’un Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.
Güntekin Onay: "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz"
