"Güntekin Onay'ı Getirin Bana": Silahlı Bir Kişi, BeIN Sports’un Ayazağa’daki Televizyon Binasını Bastı

Ali Can YAYCILI
10.11.2025 - 12:15 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 14:01

BeIN Sports’un Ayazağa’daki televizyon binasını Kemal S. isimli silahlı bir kişi bastı. Müzakereci polisler binaya geldi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın haberine göre; televizyon binasına giden kişinin eşi orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Saldırgan, Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiğini  ve onunla görüşmek istediğini söylüyor.

Yapılan müzakereler sonrasında ikna edilen Kemal S., polislerle birlikte karakola götürüldü.

Kanala giren kişiyi ikna çalışmalarından görüntüler...

beIN Sports’un Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

beIN Sports’un Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına  gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli taleplerini iletti. Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Güntekin Onay: "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz"

Kanaldan açıklama:

