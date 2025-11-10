onedio
Sevinseler mi, Üzülseler mi? Kuzey Kore'de İlk İnternet Kafe Açıldı Ama Yabancılarla Oynamak Yasak!

Ömer Faruk Kino
10.11.2025 - 16:40

Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da açtığı ilk internet kafe ('PC bang') ile dünyaya modern imaj çizme ve teknoloji alanındaki varlığını gösterme hedefinde. Modern iç tasarımı ve yüksek teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu kafe, Kuzey Korelilere Batı'da popüler olan oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor. Kafede FIFA, Call of Duty, Far Cry ve Rainbow Six gibi dünyaca ünlü oyunlar yüklü durumda.

Yeni açılan bu kafe, Kuzey Korelilere oyun becerilerini geliştirme şansı sunarken, küresel standartlardaki oyun kafelerinden büyük farklılıklar taşıyor.

Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, kafenin modern ve fütüristik iç tasarımı dikkat çekiyor. Teknoloji uzmanı Iniysa'nın aktardığına göre, bu modern mimari, kafeyi çevreleyen kasvetli ve brutalist yapılardan keskin bir şekilde ayırıyor. Kafenin içindeki bu fütüristik atmosfer, dış dünyayla tam bir tezat oluşturuyor.

Bu modernleşme çabasına rağmen, ülkedeki katı internet yasaları nedeniyle oyuncular yurt dışındaki kişilerle çevrim içi oyun oynayamıyor.

Kuzey Koreliler, uluslararası ağ bağlantısı yerine yalnızca yerel ağ üzerinden oyun keyfi yaşayabiliyor.

Kafenin, sadece devlet tarafından seçilen, Kim Jong-un tarafından tanınan kişiler ve nükleer test bilim insanları gibi üst düzey elitlerin yaşadığı yeni bir şehir alanında bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, oyun deneyiminin de ülkedeki ayrıcalıklı bir azınlığa hitap ettiğini gösteriyor. Harici tahminlere göre, 26,5 milyonluk ülke nüfusunun 10 binin altında bir kısmı küresel internet ağına erişim sağlayabiliyor; bu da Kuzey Korelilerin yabancılarla çevrim içi oyun oynamasının imkansız olduğunu gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
