Sevinseler mi, Üzülseler mi? Kuzey Kore'de İlk İnternet Kafe Açıldı Ama Yabancılarla Oynamak Yasak!
Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da açtığı ilk internet kafe ('PC bang') ile dünyaya modern imaj çizme ve teknoloji alanındaki varlığını gösterme hedefinde. Modern iç tasarımı ve yüksek teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu kafe, Kuzey Korelilere Batı'da popüler olan oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor. Kafede FIFA, Call of Duty, Far Cry ve Rainbow Six gibi dünyaca ünlü oyunlar yüklü durumda.
Yeni açılan bu kafe, Kuzey Korelilere oyun becerilerini geliştirme şansı sunarken, küresel standartlardaki oyun kafelerinden büyük farklılıklar taşıyor.
Bu modernleşme çabasına rağmen, ülkedeki katı internet yasaları nedeniyle oyuncular yurt dışındaki kişilerle çevrim içi oyun oynayamıyor.
