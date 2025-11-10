Sevinseler mi, Üzülseler mi? Kuzey Kore'de İlk İnternet Kafe Açıldı Ama Yabancılarla Oynamak Yasak!

Kuzey Koreliler, uluslararası ağ bağlantısı yerine yalnızca yerel ağ üzerinden oyun keyfi yaşayabiliyor.

Kafenin, sadece devlet tarafından seçilen, Kim Jong-un tarafından tanınan kişiler ve nükleer test bilim insanları gibi üst düzey elitlerin yaşadığı yeni bir şehir alanında bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, oyun deneyiminin de ülkedeki ayrıcalıklı bir azınlığa hitap ettiğini gösteriyor. Harici tahminlere göre, 26,5 milyonluk ülke nüfusunun 10 binin altında bir kısmı küresel internet ağına erişim sağlayabiliyor; bu da Kuzey Korelilerin yabancılarla çevrim içi oyun oynamasının imkansız olduğunu gösteriyor.