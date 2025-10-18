Sevgilinle Aranda Kaç Yaş Fark Olmalı?

Sen duygusal dengeye, ortak yaşanmışlıklara ve birlikte büyümeye inanıyorsun. Senin için aşk, birlikte ilerlemekle ilgili; bir tarafın öğretici ya da baskın olması sana çekici gelmiyor. İlişkilerde “eşitlik” senin için anahtar kelime. Bu tür ilişkilerde hem eğleniyor hem de gelişiyorsun. Paylaşılan yaş dönemi, sizi ortak hedeflerde buluşturuyor. Arkadaş gibi olabildiğin, seni anlayan bir partnerle huzuru buluyorsun. Bazen yaş farkı aramamak “olgunluk eksikliği” gibi algılansa da sen, olgunluğu yaştan değil, karakterden geldiğini biliyorsun.