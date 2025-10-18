Sevgilinle Aranda Kaç Yaş Fark Olmalı?
Aşkın yaşı yok derler ama herkesin gönlünde bir “denge noktası” vardır. Kimimiz kendinden birkaç yaş büyük birinin olgunluğuna çekilir, kimimiz enerjik ve genç ruhlu biriyle daha uyumlu hissederiz. Yaş farkı sadece rakamlardan mı ibaret, yoksa ilişkideki rolleri gerçekten şekillendiriyor mu?
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Bir ilişkide seni en çok etkileyen şey ne olurdu?
3. Sevgilinle tartıştığında nasıl davranırsın?
4. “Olgunluk” senin için ne ifade ediyor?
5. İlişkide yaş farkı olduğunda en önemli avantaj nedir?
6. Sevgilinin senden yaşça küçük olmasına ne tepki verirsin?
7. “Ruh eşi” kavramına inanır mısın?
8. İlişkide liderlik kimde olmalı?
9. Birine aşık olduğunda seni en çok ne korkutur?
10. “Yaş farkı” denince aklına ne gelir?
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: Aynı Yaşta ya da 1-2 Yaş Farkla!
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 3-5 Yaş Büyük
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 6-10 Yaş Büyük
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 3-5 Yaş Küçük
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: Aynı Yaşta ya da 1-2 Yaş Farkla!
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 3-5 Yaş Küçük
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 6-10 Yaş Küçük
Senin İçin En İdeal Yaş Farkı: 3-5 Yaş Büyük
