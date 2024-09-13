Sevgilin Senin En Yakın Arkadaşın mı?
Sevgilin Senin En Yakın Arkadaşın mı?
Sevgilinle her şeyi paylaşabiliyor musun? Tüm sırlarını ya da özelini?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Ortak bir arkadaş grubunuz var mı?
5. İnsanlar sizin ilişkiniz için ne diyor?
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6. Hayatında olan her şeyi sevgiline anlatır mısın?
7. Aile üyeleriyle tanıştınız mı?
8. Bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşasanız ne olur?
9. Peki sence aşk her şeyi affeder mi?
10. Son olarak ilişkinizin bitme sebebi bunlardan hangisi olur?
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Sevgilin senin en yakın arkadaşın!
Sevgilin henüz en yakın arkadaşın olamamış!
Sevgilin senin yakın arkadaşın değil!
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