Sevgilin Senin En Yakın Arkadaşın mı?

Sevgilin, senin en iyi arkadaşın, ruh eşin, birlikteyken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın o özel kişi. Sanki birlikteyken dünya duruyor, saatler saniyelere dönüşüyor ve her anınız bir ömür gibi geliyor. Birlikte geçirdiğiniz her dakika, birbirinizin varlığına daha da aşık olmanızı sağlıyor. Sanki birbirinize olan bu derin sevgi, aşkınızın büyüsüyle her geçen gün daha da güçleniyor. Bu aşk, sadece sizin değil, çevrenizdekilerin de hayranlıkla izlediği, gıpta ettiği bir aşk. Sizin birbirinize olan aşkınız, herkesin özendiği türden. Adeta bir aşk romanından fırlamışçasına mükemmel ve kusursuz. Sizinle aynı havayı paylaşan herkes, bu aşkın büyüsüne kapılıyor ve sizin gibi bir aşkı yaşama hayali kuruyor. Siz birbirinize sadece aşık değilsiniz, aynı zamanda birbirinize iyi geliyorsunuz. Birbirinizin hayatına neşe, huzur ve mutluluk getiriyorsunuz. Birbirinizi tamamlıyor, birlikte daha güçlü ve daha mutlu oluyorsunuz. Bu aşkın gücü, sizi birbirinize daha da bağlıyor ve herkesin imrenerek baktığı bir çift haline getiriyor.