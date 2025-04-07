CHP'nin Yükselen Yıldızı Mahmut Tanal Parti Meclisi Seçiminde 3. Oldu
CHP'nin Yükselen Yıldızı Mahmut Tanal Parti Meclisi Seçiminde 3. Oldu
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç sokak eylemleri ve genç protestocuların tutuklanmasıyla devam etti. Bu süreçte ortaya söylemleriyle Özgür Özel parti başkanı olarak haliyle öne çıktı. Ancak en az onun kadar konuşulan bir isim daha vardı. CHP'nin enerjisiyle öne çıkan Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal.
Tanal, özverisinin meyvesini dün gerçekleştirilen kurultayda topladı. Parti genel meclisine üçüncü sıradan girdi.
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Mahmut Tanal uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor.
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Ardından geçmişte yaptığı eylemler Mahmut Tanal'da Saraçhane'deki Tanal'dan fazlasını olduğunu öğretti.
Mahmut Tanal, geçtiğimiz gün Özgür Özel'in tekrar seçildiği kurultayda ise son günlerde yaşadığı popülaritenin meyvesini aldı.
Tanal delegelere ve destek verenlere böyle teşekkür etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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