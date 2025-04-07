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CHP'nin Yükselen Yıldızı Mahmut Tanal Parti Meclisi Seçiminde 3. Oldu

CHP'nin Yükselen Yıldızı Mahmut Tanal Parti Meclisi Seçiminde 3. Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:13

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan süreç sokak eylemleri ve genç protestocuların tutuklanmasıyla devam etti. Bu süreçte ortaya söylemleriyle Özgür Özel parti başkanı olarak haliyle öne çıktı. Ancak en az onun kadar konuşulan bir isim daha vardı. CHP'nin enerjisiyle öne çıkan Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal, özverisinin meyvesini dün gerçekleştirilen kurultayda topladı. Parti genel meclisine üçüncü sıradan girdi.

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Mahmut Tanal uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor.

Mahmut Tanal uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor.

2011'den beri milletvekili olan hukukçu siyasi figürlerden olan Tanal'ın her yerde aksiyon halinde olduğu siyaseti takip edenler tarafından biliniyordu. Ancak Mahmut Tanal Saraçhane eylemlerinden sonra Z kuşağı ile tanıştı.

Saraçhane'de sürekli alanda olması, oradan Çağlayan Adliyesi'ne adeta ışınlanması gençlerin dikkatini çekti.

Ardından geçmişte yaptığı eylemler Mahmut Tanal'da Saraçhane'deki Tanal'dan fazlasını olduğunu öğretti.

Ardından geçmişte yaptığı eylemler Mahmut Tanal'da Saraçhane'deki Tanal'dan fazlasını olduğunu öğretti.

Tabii Şanlıurfa milletvekilinin alıştığımız ağırbaşlı siyasi profiline çok uymaması, sürekli hak arayanların yanında olması ve sorumluluktan kaçmaması öne çıkmasını sağladı.

Tanal adaylığını "desteğinizi bekliyorum" başlığıyla açıklamıştı.

Mahmut Tanal, geçtiğimiz gün Özgür Özel'in tekrar seçildiği kurultayda ise son günlerde yaşadığı popülaritenin meyvesini aldı.

Mahmut Tanal, geçtiğimiz gün Özgür Özel'in tekrar seçildiği kurultayda ise son günlerde yaşadığı popülaritenin meyvesini aldı.

Tanal partinin ağır toplarının aday olduğu parti meclisine %74.6 gibi yüksek bir oyla seçildi.

Tanal delegelere ve destek verenlere böyle teşekkür etti.

Tanal delegelere ve destek verenlere böyle teşekkür etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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