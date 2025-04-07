Ormana Gidince Kendisinden Haber Alınamayan Kişi, Kurtarma Ekipleriyle Birlikte ‘Kendisini Aradı!’
Ormana Gidince Kendisinden Haber Alınamayan Kişi, Kurtarma Ekipleriyle Birlikte ‘Kendisini Aradı!’
Kaynak: https://www.yesilsivasligazetesi.com/...
İlginç haber Uşak’tan geldi. 45 yaşlarında olduğu belirtilen İ.Ö., mantar toplamak için ormana gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Yeşil Sivaslı Gazetesi’nde yer alan habere göre; ormanda kurtarma ekipleriyle karşılaşan İ.Ö., yaklaşık 2 saat boyunca ormanda kendisini aradı!
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Mantar toplamaya ormana gitti, uzun süre haber alamayan ailesi yetkililere haber verdi.
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Aramala çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü ancak aramanın en ilginç bölümü son 2 saati oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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