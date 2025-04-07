onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ormana Gidince Kendisinden Haber Alınamayan Kişi, Kurtarma Ekipleriyle Birlikte ‘Kendisini Aradı!’

Ormana Gidince Kendisinden Haber Alınamayan Kişi, Kurtarma Ekipleriyle Birlikte ‘Kendisini Aradı!’

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:03

İlginç haber Uşak’tan geldi. 45 yaşlarında olduğu belirtilen İ.Ö., mantar toplamak için ormana gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları kurtarma ekiplerine bilgi verdi. Yeşil Sivaslı Gazetesi’nde yer alan habere göre; ormanda kurtarma ekipleriyle karşılaşan İ.Ö., yaklaşık 2 saat boyunca ormanda kendisini aradı!

Kaynak: https://www.yesilsivasligazetesi.com/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mantar toplamaya ormana gitti, uzun süre haber alamayan ailesi yetkililere haber verdi.

Mantar toplamaya ormana gitti, uzun süre haber alamayan ailesi yetkililere haber verdi.

Uşak’ta yaşayan İ.Ö., mantar toplamak için ormana gitti. İ.Ö.’nün ormana gidişinden sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi 45 yaşlarındaki adamın kaybolduğunu, ormanda aranması gerektiğini belirtti. Yapılan ihbarlar sonrasında polis, jandarma, AFAD, Cross Motor grupları ve ilçe sakinleri her yerde kayıp kişiyi aradı.

Aramala çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü ancak aramanın en ilginç bölümü son 2 saati oldu.

Aramala çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü ancak aramanın en ilginç bölümü son 2 saati oldu.

Kayıp kişi, arama çalışmalarına katılan ekiple ormanda karşılaştı. “Ne yapıyorsunuz bu saatte burada” sorusuna “Kayıp birini arıyoruz” yanıtını alınca o da arama çalışmalarına katıldı ve yaklaşık 2 saat boyunca kendisini aradı. 

2 saatin sonunda ısınmak için çadıra giren İ.Ö., kendisini arayan başka bir grup ile karşılaşınca ise gerçek ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
98
5
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın