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Dünya Piyasalarında Yaşanan Dalgalanmalara Cüneyt Özdemir Yorumu: "Türbülansa Hazır Olun"

Dünya Piyasalarında Yaşanan Dalgalanmalara Cüneyt Özdemir Yorumu: "Türbülansa Hazır Olun"

Cüneyt Özdemir
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 10:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi hamlesi sonrası küresel piyasa haftaya büyük düşüşle başladı. Haftaya büyük kayıplarla başlayan Asya ve Avrupa borsalarının yanı sıra, ABD vadeli endeksleri de ciddi oranda değer kaybetti. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de “Türkiye, ABD ve Dünya büyük bir kırılmaya sürükleniyor… Yeni bir çağa giriyoruz. Türbülansa hazır olun! Ve ne yazık ki bunlar ‘iyi günlerimiz!’” yorumlarında bulundu.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD’nin vergi hamlesi sonrasında yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından tedirgin eden yorumlarda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD’nin vergi hamlesi sonrasında yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından tedirgin eden yorumlarda bulundu.

“ABD büyük bir ‘kara pazartesi’ye gidiyor!” Diyen Cüneyt Özdemir Türkiye’yi de işin içine katarak “Türkiye, ABD ve Dünya büyük bir kırılmaya sürükleniyor… Yeni bir çağa giriyoruz. Türbülansa hazır olun!” Yorumlarında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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