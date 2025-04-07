İki Oyuncu Ön Plana Çıktı: Yeşilçam Efsanesi Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!

Posta'da yer alan haber göre, bu yapımla ilgili öne çıkan isi ünlü isim oldu. Bu habere göre, Adile Naşit'e ya Binnur Kaya ya da Yasemin Yalçın’ın hayat vereceği iddia edildi.

Peki sizce hangi isim bu konuda daha başarılı olurdu? Hadi yorumlara...