İki Oyuncu Ön Plana Çıktı: Yeşilçam Efsanesi Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!
İki Oyuncu Ön Plana Çıktı: Yeşilçam Efsanesi Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/adile...
Yeşilçam dünyasının en kıymetli isimleri arasında yer alan Adile Naşit hepimizin gönlüne taht kurmayı başardı. Neşeli halleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun da hayatının film olacağı haberleri gündem oldu. Posta'nın özel haberine göre; Adile Naşit'i canlandırması beklenen iki oyuncu da ön plana çıktı.
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Pek çoğumuzun aklına 'Hafize Ana' olarak kazınan Adile Naşit Yeşilçam sinemasının yapı taşlarından bir tanesi.
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Şen kahkahaları, doğal halleri ve komik tavırları derken milyonlara kendini sevdirmeyi başaran usta oyuncu 11 Aralık 1987'de hayatını kaybetti.
Adile Naşit filminin geleceğini duyanlar direkt olarak "Adile Naşit'i kim canlandıracak?" diye düşünmeye başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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