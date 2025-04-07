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İki Oyuncu Ön Plana Çıktı: Yeşilçam Efsanesi Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!

İki Oyuncu Ön Plana Çıktı: Yeşilçam Efsanesi Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 12:06

Yeşilçam dünyasının en kıymetli isimleri arasında yer alan Adile Naşit hepimizin gönlüne taht kurmayı başardı. Neşeli halleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun da hayatının film olacağı haberleri gündem oldu. Posta'nın özel haberine göre; Adile Naşit'i canlandırması beklenen iki oyuncu da ön plana çıktı.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/adile...
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Pek çoğumuzun aklına 'Hafize Ana' olarak kazınan Adile Naşit Yeşilçam sinemasının yapı taşlarından bir tanesi.

Pek çoğumuzun aklına 'Hafize Ana' olarak kazınan Adile Naşit Yeşilçam sinemasının yapı taşlarından bir tanesi.

Rol aldığı sayısız yapımla yüreğimizi sıcacık eden, canlandırdığı her karakteri bize çok sevdiren Adile Naşit filmleri günümüzde de sıkılmadan izlenmeye devam ediyor. 'Hababam Sınıfı', ‘Neşeli Günler’, ‘Tosun Paşa’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Bizim Aile’ gibi pek çok yapımı unutulmaz kıldı.

Şen kahkahaları, doğal halleri ve komik tavırları derken milyonlara kendini sevdirmeyi başaran usta oyuncu 11 Aralık 1987'de hayatını kaybetti.

Şen kahkahaları, doğal halleri ve komik tavırları derken milyonlara kendini sevdirmeyi başaran usta oyuncu 11 Aralık 1987'de hayatını kaybetti.

57 yaşındayken vefat eden Adile Naşit'in kahkahası her filmiyle kulaklarımızda çınladı. 

Son dönemlerde usta sanatçıların hayatlarının beyazperdeye aktarıldığına çok kez şahit olmuştuk. Bu sefer de Adile Naşit'in hayatı sinemaya uyarlanıyor. BKM tarafından beyazperdeye taşınacak olan biyografi filmi şimiden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çekimlerinin mayıs ayında başlaması beklenen filmde Adile Naşit'in gençliğini Ecem Erkek'in canlandıracağı iddiası dolaşıyor.

Adile Naşit filminin geleceğini duyanlar direkt olarak "Adile Naşit'i kim canlandıracak?" diye düşünmeye başladı.

Adile Naşit filminin geleceğini duyanlar direkt olarak "Adile Naşit'i kim canlandıracak?" diye düşünmeye başladı.

Posta'da yer alan haber göre, bu yapımla ilgili öne çıkan isi ünlü isim oldu. Bu habere göre, Adile Naşit'e ya Binnur Kaya ya da Yasemin Yalçın’ın hayat vereceği iddia edildi.

Peki sizce hangi isim bu konuda daha başarılı olurdu? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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