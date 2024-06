Onun kalbinde senin için hala aynı heyecan, aynı tutku var. Evet, doğru duydun! Sevgilin, seni ilk gördüğü o büyülü anı hala taptaze bir şekilde hatırlıyor ve sana karşı hislerinde en ufak bir değişiklik bile yok. O, seni hala delicesine seviyor, adeta seninle ilk kez karşılaştığı o anı yeniden yaşıyor. Onun kalbindeki aşk ateşi hiç sönmedi, hala ilk günkü gibi parlıyor. Seni gördüğü her an, onun kalbi hızla çarpıyor, gözlerinin içi parlıyor. Bu aşk, onu adeta başka bir dünyaya, başka ülkelere götürüyor. Seninle geçirdiği her an, onun için eşsiz bir serüvene dönüşüyor. Onun gözlerindeki o ışıltı, onun kalbindeki o tutku, onun ruhundaki o şefkat... Hepsinin tek bir sebebi var: O, seni hala delicesine seviyor. Bu aşk, onun hayatını daha da anlamlı kılan, onu daha da güçlü yapan bir duygu. Ve emin ol, o bu duyguyu hiçbir şey için değişmeyecek.