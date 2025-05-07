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Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 15:19

Altın almak isteyen veya altına yatırım yapmak isteyen kullanıcılar güvenli limanda son durumu merak ediyor. Zaman zaman yükseliş zaman zaman da düşüş gösteren altında yaşanan değişimleri yatırımcılar yakın takibe aldı. Vatandaşlar gözünü altın rakamlarına çevirdi. Birikim yapmak isteyenler, altınını bozdurmak isteyenler fiyatları anlık olarak takip etmek istiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte Gram altın ve çeyrek altında son durum.

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Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcısı gün içinde yaşanan hareketlerin yanı sıra, haftalık, aylık ve yıllık değişimleri de merak ediyor. Kapalı çarşı altın fiyatları tüm detayları ve anlık değişimleriyle takip ediliyor. 

Güncel altın fiyatları yüzde 1,4 değer kazandı; siz de gram altın, çeyrek altın ve ons altında değer kazanım ve değer kayıplarını görmek için detaylı altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

Ons altındaki fiyat hareketi ise yüzde 1,34 ile yukarı yönlü olarak kaydedildi. Ons altın / USD güncel satış fiyatı anlık olarak 3.378,57 dolar, ons altın / USD alış fiyatı ise 3.378,22 dolar üzerinden işlem görüyor.

Küresel küresel piyasalara dair veri akışları ve yurt içinde takip edilen veriler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle teknik açıdan altının ons fiyatında direnç ve destek seviyeleri de araştırılıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları son günlerde sürekli değişiyor. Gram altın güncel satış fiyatı anlık olarak 4.192,23 TL, gram altın alış fiyatı ise 4.191,84 TL üzerinden işlem görüyor. 

Küresel gelişmelerin etkisinin yanı sıra iç piyasadaki dinamiklerden de etkilenen gram altında bir süredir hareketli bir süreç yaşanıyor. Hediyelik olarak tercih edilmesinin yanı sıra birikim yapanların da hem fiziki olarak hem de fiziki teslimat olmaksızın bankalardan gerçekleştirilen alım ya da satımlarda tercih ettiği gram altın, özellikle yaşanan sert fiyat hareketlerinde yatırımcının gözünü ayırmadan takip ettiği araçların başında geliyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın güncel satış fiyatı anlık olarak 6.857,23 TL, çeyrek altın alış fiyatı ise 6.709,75 TL üzerinden işlem görüyor.

Gram altın ile birlikte çeyrek altın da fiyatlarda meydana gelen hareketlerden ve hem düşüş hem de yükseliş yönlü değişimlerden etkileniyor. Özellikle düğün sezonu, takı ihtiyacı için vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çeyrek altın, en az anlık gram altın kadar dikkatle araştırılıyor. Özel günlerde ve düğün sezonunda hediye amaçlı olarak altın ihtiyacını karşılamak isteyenler rakamlardaki değişimi sık sık takip ediyor. Bunun yanı sıra yatırımını fiziki olarak çeyrek altın biriktirerek yapmayı tercih edenlerin de en çok baktığı rakamlardan biri anlık çeyrek altın fiyatı oluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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