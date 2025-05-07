Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın yatırımcısı gün içinde yaşanan hareketlerin yanı sıra, haftalık, aylık ve yıllık değişimleri de merak ediyor. Kapalı çarşı altın fiyatları tüm detayları ve anlık değişimleriyle takip ediliyor.

Güncel altın fiyatları yüzde 1,4 değer kazandı; siz de gram altın, çeyrek altın ve ons altında değer kazanım ve değer kayıplarını görmek için detaylı altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

Ons altındaki fiyat hareketi ise yüzde 1,34 ile yukarı yönlü olarak kaydedildi. Ons altın / USD güncel satış fiyatı anlık olarak 3.378,57 dolar, ons altın / USD alış fiyatı ise 3.378,22 dolar üzerinden işlem görüyor.

Küresel küresel piyasalara dair veri akışları ve yurt içinde takip edilen veriler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda özellikle teknik açıdan altının ons fiyatında direnç ve destek seviyeleri de araştırılıyor.