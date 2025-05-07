Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar?
Altın almak isteyen veya altına yatırım yapmak isteyen kullanıcılar güvenli limanda son durumu merak ediyor. Zaman zaman yükseliş zaman zaman da düşüş gösteren altında yaşanan değişimleri yatırımcılar yakın takibe aldı. Vatandaşlar gözünü altın rakamlarına çevirdi. Birikim yapmak isteyenler, altınını bozdurmak isteyenler fiyatları anlık olarak takip etmek istiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte Gram altın ve çeyrek altında son durum.
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Altın fiyatları ne kadar?
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Gram altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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