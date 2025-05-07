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Teyze Sen N'aptın? Adana'da Ağzındaki Kamışla Sinüzit Tedavisi Yapan Kadın Herkesi Dumur Etti

Teyze Sen N'aptın? Adana'da Ağzındaki Kamışla Sinüzit Tedavisi Yapan Kadın Herkesi Dumur Etti

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
07.05.2025 - 15:24

Allah beterinden saklasın ama sinüzit de gerçekten beter bir hastalıktır, bilen bilir. Modern tıbbın yetersiz olduğunu düşünen sinüzit hastalarının da alternatif tedavilere yöneldiği bilinen bir gerçek. Bugün sosyal medyada gündem olan Adanalı bir teyzemizin uyguladığı bir sinüzit tedavisi ise gerçekten hayret verici. Buyurun detaylara birlikte bakalım 👇

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Sinüzit gerçekten de "Allah düşmanımın başına vermesin" dedirtecek cinsten sinir bozucu bir hastalık, çeken bilir.

Sinüzit gerçekten de "Allah düşmanımın başına vermesin" dedirtecek cinsten sinir bozucu bir hastalık, çeken bilir.

Vikipedi'de sinüzitin tanımı şu şekilde yapılmış: 'Sinüzit, yüz sinüsleri yüzeyindeki mukoza zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Burun mukoza iltihabı ya da diş çürüğünden kaynaklanan üst çene kemiği iltihaplanmasından ileri gelir. Burundaki biçim bozuklukları ve polipler sinüzit oluşumunda yardımcı etkenlerdir.'

Bu hastalıktan muzdarip olanların, modern tıbbın yanı sıra alternatif tedavilere yöneldiği de bilinen bir gerçek. Bu yöntemlerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık elbette...

Bu hastalıktan muzdarip olanların, modern tıbbın yanı sıra alternatif tedavilere yöneldiği de bilinen bir gerçek. Bu yöntemlerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık elbette...

Zahide Yetiş bile kendi programında benzer bir tedavi yöntemini kamera karşısında uygulamalı olarak denemişti.

Sosyal medyada bugün karşımıza çıkan bir videoda, Adanalı bir teyzemizin benzer şekilde yaptığı tedaviye denk geldik.

Sosyal medyada bugün karşımıza çıkan bir videoda, Adanalı bir teyzemizin benzer şekilde yaptığı tedaviye denk geldik.

Teyzemiz bir kamış vasıtasıyla 'hastanın' burnundan hüp yapmak suretiyle sinüsleri boşaltıyor. En azından iddiası bu!

İnternette kısa süreli bir araştırma yaptıtan sonra bu yöntemin Adana'da uzun süredir kullanıldığına denk geldik.

İnternette kısa süreli bir araştırma yaptıtan sonra bu yöntemin Adana'da uzun süredir kullanıldığına denk geldik.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi'nde 2103 yılında yayınlanan bir makalede şu ifadeler kullanılmış:

'Ampirik halk tıbbı uygulamaları bağlamında büyük kısmı bitkisel kökenli ev ilaçlarının kullanımı ağırlıkta olmakla birlikte el ve alet kullanımına dayalı kimi uygulamalar da bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar çerçevesinde Adana’da tespit etmiş olduğumuz ilginç bir örnek, üzerinde uygulama yapılan kişinin burun deliğine tatbik edilen bir saz kamış parçasının diğer ucunu uygulayıcının ağzına alıp emmesi ve yabancı cisim ya da koyulaşmış salgı olması muhtemel materyali dışarı almasıdır. Kadın uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilen, mistik açılımı olmayan; dua ya da başka bir ritüelle desteklenmeyen bu işlem bağlamında kendine özgü sınırlı bir terminoloji oluşmuş bulunmaktadır. İşlemin kendisi “çekme” olarak adlandırılmakta, çıkartılan materyale “dene (tane)” ve uygulayıcıya “deneci” denilmektedir. Çekilen denelerin “geniz”e kaçıp orada birikmiş gıda parçaları olduğu kabul edilmektedir. Bildirimizde denecilik ve genizden dene çekme uygulaması tanıtılıp bir yandan tıp tarihi çerçevesinde diğer yandan çağdaş tıpta nazal aspirasyon uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir'

Kaynak: Melike Öztürk , Gülay Halidi Öztürk , Rana Can , Selim Kadıoğlu

Yani yöntem eski ama sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Siz yine de modern tıbbın yolundan ayrılmayın, doktorunuza danışmadan böyle işlere girişmeyin.

Yani yöntem eski ama sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Siz yine de modern tıbbın yolundan ayrılmayın, doktorunuza danışmadan böyle işlere girişmeyin.

Bunlar da teyzenin sinüslerden çıkardığı kemikleşmiş iltihaplar, yani yerle dille 'dene'ler.

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Teyzemizin o ilginç tedavi videosunu da şuraya bırakalım 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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