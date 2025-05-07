Teyze Sen N'aptın? Adana'da Ağzındaki Kamışla Sinüzit Tedavisi Yapan Kadın Herkesi Dumur Etti
Allah beterinden saklasın ama sinüzit de gerçekten beter bir hastalıktır, bilen bilir. Modern tıbbın yetersiz olduğunu düşünen sinüzit hastalarının da alternatif tedavilere yöneldiği bilinen bir gerçek. Bugün sosyal medyada gündem olan Adanalı bir teyzemizin uyguladığı bir sinüzit tedavisi ise gerçekten hayret verici. Buyurun detaylara birlikte bakalım 👇
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Sinüzit gerçekten de "Allah düşmanımın başına vermesin" dedirtecek cinsten sinir bozucu bir hastalık, çeken bilir.
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Bu hastalıktan muzdarip olanların, modern tıbbın yanı sıra alternatif tedavilere yöneldiği de bilinen bir gerçek. Bu yöntemlerin ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık elbette...
Sosyal medyada bugün karşımıza çıkan bir videoda, Adanalı bir teyzemizin benzer şekilde yaptığı tedaviye denk geldik.
İnternette kısa süreli bir araştırma yaptıtan sonra bu yöntemin Adana'da uzun süredir kullanıldığına denk geldik.
Yani yöntem eski ama sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Siz yine de modern tıbbın yolundan ayrılmayın, doktorunuza danışmadan böyle işlere girişmeyin.
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Teyzemizin o ilginç tedavi videosunu da şuraya bırakalım 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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