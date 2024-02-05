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Sevgililer Gününü Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!

Sevgililer Gününü Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 16:01

O malum tarih yine yaklaştı: İşte 14 Şubat! Eğer sen de Sevgililere Gününün nasıl geçeceğini merak ediyorsan, buyrun teste!

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1. Hoşlandığın cinsiyeti seçer misin?

2. İlişki durumlarını da öğrenelim!

3. Özel günler senin için önemli midir? Yoksa kapitalizmin bir oyunu mu bunlar?

4. İdeal ilişki tarzı senin için nedir?

4. İdeal ilişki tarzı senin için nedir?

5. Kendini en iyi hissettiğin yer neresi?

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6. Senin için bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

6. Senin için bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

7. Bu filmlerden hangisini daha çok seviyorsun?

8. Sürprizlerden ne kadar hoşlanırsın? (3 üstünden puanla.)

9. Son olarak ilgi bağımlısı mısın?

9. Son olarak ilgi bağımlısı mısın?

Yalnız ve üzgün...

Yalnız ve üzgün...

Ah, sevgililer günü... Yine mi yalnız? Yine mi o buruk hüzün, o tatlı acı? Evet, bu sene de sevgililer gününe yalnız gireceksin. Ama bu durum aslında seni ne kadar üzse de, bir yandan da belki de tam da ihtiyacın olan bir durum. Belki de bu yalnızlık, seni kendine döndürecek, belki de bu yalnızlık, seni geçmişte kalan ve tamamlanmamış hikayelere götürecek. Oturup, anılarını düşüneceksin. Belki de eski sevgilini, belki de ilk aşkını... Belki de yarım kalan bir aşk hikayesini... Kim bilir? Ama eminim ki bu düşünceler, seni geçmişe götürecek, belki de biraz hüzünlendirecek, belki de biraz gülümsetecek. Evet, bu sevgililer günü yalnız geçecek. Ama belki de bu yalnızlık, seni biraz daha kendine döndürecek. Belki de bu yalnızlık, seni biraz daha güçlü kılacak. Belki de bu yalnızlık, seni biraz daha olgunlaştıracak. Ve belki de bu yalnızlık, seni biraz daha seveceğin birine hazırlayacak. Kim bilir?

Bekar ve son derece keyfi yerinde!

Bekar ve son derece keyfi yerinde!

Sevgililer Günü'nün kapıda olduğunu biliyorsun. Ancak senin için bu özel gün, birçok kişinin aksine, hiç de önemli değil. Evet, doğru duydunuz! Sen, bekarlığın tadını çıkarıyor, hayatının her anından keyif almayı başarıyorsun. Birçok kişi belki bu durumu anlamıyor olabilir, ama senin için bekar olmanın getirdiği özgürlük ve bağımsızlık, başka hiçbir şeyde bulamayacağın bir tatmin duygusu yaratıyor. Zamanın, olmayan bir şeyi düşünmek için harcanacak kadar değersiz olduğunu düşünüyorsun. Tek başına da olsan, hayatın her anından, en küçük detayından bile zevk almayı başarıyorsun. Bir film izlemek, bir kitap okumak, hatta evde tek başına dans etmek bile senin için birer keyif kaynağı oluyor. Ve eminiz ki, bu durum seni gören herkesi etkiliyor. Bekarlığını bu kadar özgür ve keyifli bir şekilde yaşayan seni gören herkes, bu durumuna imrenerek bakıyor. Kim bilir, belki de senin bu özgür ve mutlu hali, etrafındakilere de ilham veriyor olabilir. İşte bu yüzden, Sevgililer Günü'nde senin bekarlığını kutluyoruz!

Sevdiceğinle normal bir gününüz gibi geçireceksin.

Sevdiceğinle normal bir gününüz gibi geçireceksin.

Her bir anınızı birlikte geçirdiğiniz kişiyle dolu dolu yaşamanın verdiği o eşsiz mutluluğu biliyoruz. Birlikte attığınız her adım, paylaştığınız her gülüş, birlikte geçirdiğiniz her bir saniye sizin için paha biçilemez birer anı olarak kalıyor. Bu yüzden, belki de özel günlerin sizin için bir ekstrası yok. Çünkü sizin için her gün zaten bir özel gün, her an birlikte geçirdiğiniz kişiyle dolu dolu yaşanıyor. Sıradan bir gün bile, onunla geçirdiğinizde, bir anda özel bir gün haline geliyor. Her anı kıymetini bilerek, onunla birlikte yaşamanın verdiği o huzur ve mutluluk, belki de özel günlerin bile üzerinde. Bu yüzden belki de özel günler, sizin için sadece birer tarih oluyor, çünkü sizin için asıl özel olan, birlikte geçirdiğiniz her an.

Sevdiceğinle çok romantik ve özel bir gün geçireceksin!

Sevdiceğinle çok romantik ve özel bir gün geçireceksin!

Özel günler, aşk dolu kalbinizin atışlarını hızlandıran, sen ve sevgilin için adeta birer heyecan fırtınası. Her gün, birlikte geçirdiğiniz her an, zaten kendi içinde birer hazine. Ancak bu romantik dansın içinde, sürprizlere yer açmak, sevdiceğinizi şaşırtmak, onun yüzünde bir tebessüm oluşturmak, sizin için vazgeçilmez bir tutku. Birbirinize küçük sürprizler yapmanın, sevgi dolu jestlerde bulunmanın, ilişkinizi nasıl bir üst seviyeye taşıdığını gözlemliyorsunuz. Her bir sürpriz, her bir jest, birbirinize olan sevginizi pekiştiriyor ve ilişkinizin derinliklerine yeni boyutlar ekliyor. Bu, sadece birbirinizi daha çok mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda ilişkinizin daha da güçlenmesine yardımcı oluyor. Ve siz, bu sürecin her anının, her saniyesinin tadını çıkarıyorsunuz.

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Nurcan Güneri

Bekar ve son derece keyfi yerinde! Yani her zamanki gibi:)))))

Erkin esenn

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