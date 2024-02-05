Sevgililer Gününü Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!
Sevgililer Gününü Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!
O malum tarih yine yaklaştı: İşte 14 Şubat! Eğer sen de Sevgililere Gününün nasıl geçeceğini merak ediyorsan, buyrun teste!
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1. Hoşlandığın cinsiyeti seçer misin?
2. İlişki durumlarını da öğrenelim!
3. Özel günler senin için önemli midir? Yoksa kapitalizmin bir oyunu mu bunlar?
4. İdeal ilişki tarzı senin için nedir?
5. Kendini en iyi hissettiğin yer neresi?
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6. Senin için bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?
7. Bu filmlerden hangisini daha çok seviyorsun?
8. Sürprizlerden ne kadar hoşlanırsın? (3 üstünden puanla.)
9. Son olarak ilgi bağımlısı mısın?
Yalnız ve üzgün...
Bekar ve son derece keyfi yerinde!
Sevdiceğinle normal bir gününüz gibi geçireceksin.
Sevdiceğinle çok romantik ve özel bir gün geçireceksin!
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Bekar ve son derece keyfi yerinde! Yani her zamanki gibi:)))))
Kapitalizmin aptallardan en çok faydalandığı gün