Sevdiğin tatlılara göre sen neyin eksikliğini hissediyorsun?

Sen huzurun eksikliğini hissediyorsun, içindeki sessizlik, dışarıdaki gürültü kadar yoğun. Bir tür içsel kaosun içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun; sanki her şey yerli yerinde olmalı, ama bir eksiklik var. Huzur, senin için bir zamanlar var olan bir şeydi, belki de geçmişte hayatın daha sakin, daha dengeliydi. Ama şu an, içinde bir şeylerin kaybolduğunu, bir türlü ulaşamadığın bir dengeyi hissediyorsun. Huzur arayışı, seni belki de en çok yoruyor, çünkü sürekli bir şeylerin eksik olduğu, hep bir boşluk taşıdığın bir dünyada yaşıyor gibisin. İçindeki bu huzursuzluk, bazen dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissettirse de, bir yanda da her şeyin dışarıda olduğu gibi değil, içinde de bir şeylerin yanlış olduğunu fark ediyorsun. Kendine, başkalarına ya da hatta yaşadığın anlara karşı bir tür tatminsizlik hissi var. Sürekli bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsun: belki daha fazla sevgi, belki daha fazla başarı, belki de daha fazla anlam arıyorsun, ama bunlar sana huzuru getirmiyor. Huzur, belki de sadece bir yerde kaybolmuş bir duygudur, ama her aradığında biraz daha uzaklaşıyor gibi hissediyorsun. Günlük hayatın koşturması, her şeyin aceleyle yapıldığı bir ortamda, zihninde bir türlü duraklamak bilmediğin bir dil gibi. İçsel huzuru bulmak, bir tür sakinlik, dinginlik aramak, ama bir türlü onu yakalayamamak seni daha da bunalttığını hissediyorsun. Belki de dışarıdaki kaos, duygusal dalgalanmaların, belirsizlikler, kararlar alman gereken sıkıntılar seni sürekli bir huzursuzluk içinde bırakıyor. İnsanlar, olaylar ya da düşünceler bir şekilde seni rahat bırakmıyor. Ne yapman gerektiğini bilsen de, bir türlü içsel bir denge bulamıyorsun.