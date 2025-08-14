Senin Vücudun Aslında Sana Ne Söylüyor?

Sen bazen günde 3-4 öğün yiyorsun, bazen ise tek öğün. Ayrıca işlenmiş gıdaları ve hazır yiyecekleri de çok sık tüketiyorsun. Eee buna vücut dayanmıyor tabii. O yüzden kendini sık sık yorgun, sinirli ya da odaklanamıyor hissediyorsun. Bunun altında işte bu dengesiz beslenmen yatıyor. Yapman gereken çok zor değil aslında. Düzenli ve sağlıklı beslenmek. Sabah kahvaltı, akşam dengeli bir yemek ya da hangi beslenme tarzını benimsiyorsan ona uygun sağlıklı ve dengeli bir plan yapman.

Vücudun artık sağlıklı ve dengeli yiyecekler istiyor, bunu ona sağlaman gerek!