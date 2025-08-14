onedio
Senin Vücudun Aslında Sana Ne Söylüyor?

Meryem Hazal Çamurcu
14.08.2025 - 13:01

Bazen kendimizi isteksiz, yorgun ve dengesiz hissedebiliyoruz. Bu, çoğu zaman bir ruh halinden fazlası. Böyle durumlarda bedenimiz bize bazı sinyaller veriyor genelde. Dikkate almadığında ise küçük belirtiler büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor. Senin vücudun sana ne anlatmaya çalışıyor olabilir birlikte bakalım mı?

1. Cinsiyetini seç önce lütfen!

2. Yaşını da öğrenelim...

3. Gün içinde hangisini daha çok yaşıyorsun?

4. Günlük yeteri kadar sıvı tüketiyor musun sence?

5. Cildinin durumu nasıl?

6. Sabahları uyandığında nasıl hissediyorsun?

7. Bağırsakların ne durumda peki?

8. Aynada nasıl görünüyorsun?

9. Nasıl tatiller seni rahatlatır?

10. Uzun bir toplantı sonrası kendini nasıl hissedersin genelde?

Daha fazla su içmen gerek!

Senin vücudun şu aralar biraz susuz kalmış gibi. Bu durum hem enerjini hem de ruh halini etkiliyor çok fark etmesen de. Geçmeyen baş ağrıların, odanlanma zorluğun, cilt kurulukların hep bundan! Hatta yaşadığın kabızlığın bir nedeni de yeterince su içmemen. Kahve, çay ya da diğer içecekleri yeterince tüketiyor olsan da bunlar suyun yerini tutmuyor elbette. Uzmanlar günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu dikkate alman gerek.

Vücudun sana su içmen gerektiğini söylüyor, bunu ihmal etme bizce!

Daha fazla hareket etmen gerek!

Senin eksiğin hareket. Ara sıra hareket ediyorsun ama yeterli değil işte. Bedenin artık sana hareket etmen gerektiğini söylemeye çalışıyor. Sürekli oturarak çalışman, gün içinde hareket etmemen bedenini zayıflatmış. Egzersiz sadece kilo vermek için değil, kasları geliştirmek için de yapılmalı. Senin de buna ihtiyacın var. Aynı zamanda egzersiz yaptıkça daha iyi uyuyacak ve daha pozitif hissedeceksin. Her gün saatlerce spor yapmaktan bahsetmiyoruz, günlük kısa yürüyüşler bile yeter aslında.

Vücudun sana egzersiz yapman gerektiğini söylüyor, bu işaretleri görmezden gelme bizce!

Daha fazla uyuman gerek!

Sen uyku konusunda biraz umursamazsın. Yani belirli bir uyku düzenin yok. Bazen 10 saat uyuyorsun, bazı geceler ise 3 saat zor uyuyorsun. Ne gece yattığın saat belli, ne sabah uyandığın. Bedenin de artık sana dur diyor işte. Vücudun dinlenmeye muhtaç ama sen bunu görmezden geliyorsun. O yüzden düzenli bir uyku rutini oturtmalısın. Bunu yapmak çok zor değil aslında. Akşamları hep aynı saatte yatıp sabahları aynı saatte kalkmaya kendini alıştırmalısın.

Vücudun artık durman ve dinlenmen gerektiğini söylüyor, onu dinlemelisin! 

Daha iyi beslenmen gerek!

Sen bazen günde 3-4 öğün yiyorsun, bazen ise tek öğün. Ayrıca işlenmiş gıdaları ve hazır yiyecekleri de çok sık tüketiyorsun. Eee buna vücut dayanmıyor tabii. O yüzden kendini sık sık yorgun, sinirli ya da odaklanamıyor hissediyorsun. Bunun altında işte bu dengesiz beslenmen yatıyor. Yapman gereken çok zor değil aslında. Düzenli ve sağlıklı beslenmek. Sabah kahvaltı, akşam dengeli bir yemek ya da hangi beslenme tarzını benimsiyorsan ona uygun sağlıklı ve dengeli bir plan yapman.

Vücudun artık sağlıklı ve dengeli yiyecekler istiyor, bunu ona sağlaman gerek!

nurcii

İyi de hiç olumlu seçenek yok ki durduk yere dert mi yaratacağız?