Senin Vücudun Aslında Sana Ne Söylüyor?
Bazen kendimizi isteksiz, yorgun ve dengesiz hissedebiliyoruz. Bu, çoğu zaman bir ruh halinden fazlası. Böyle durumlarda bedenimiz bize bazı sinyaller veriyor genelde. Dikkate almadığında ise küçük belirtiler büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor. Senin vücudun sana ne anlatmaya çalışıyor olabilir birlikte bakalım mı?
1. Cinsiyetini seç önce lütfen!
2. Yaşını da öğrenelim...
3. Gün içinde hangisini daha çok yaşıyorsun?
4. Günlük yeteri kadar sıvı tüketiyor musun sence?
5. Cildinin durumu nasıl?
6. Sabahları uyandığında nasıl hissediyorsun?
7. Bağırsakların ne durumda peki?
8. Aynada nasıl görünüyorsun?
9. Nasıl tatiller seni rahatlatır?
10. Uzun bir toplantı sonrası kendini nasıl hissedersin genelde?
Daha fazla su içmen gerek!
Daha fazla hareket etmen gerek!
Daha fazla uyuman gerek!
Daha iyi beslenmen gerek!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
İyi de hiç olumlu seçenek yok ki durduk yere dert mi yaratacağız?