Senin Toksikliğinin Nedeni Ne?
Senin Toksikliğinin Nedeni Ne?
Hepimiz zaman zaman kendimizi biraz fazla sinirli, sabırsız ya da negatif hissedebiliyoruz. Ama toksik davranışlar çoğu zaman farkında olmadan hayatımıza yerleşebiliyor. Acaba senin toksikliğinin asıl nedeni ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendi hatalarını kabul etmek konusunda nasılsın?
4. Partnerinin kişisel sınırlarına ne kadar saygı gösterirsin?
5. Partnerinle geçmişte yaşadığınız bir olayı tekrar gündeme getirir misin?
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6. Partnerin telefonunu karıştırmak konusunda ne düşünüyorsun?
7. Partnerinle tartışırken, genellikle nasıl tepki verirsin?
8. Partnerinin aldığı kararlara müdahale eder misin?
9. İlişkinizde güç dengesi nasıl?
10. Partnerine karşı kıskançlık hissediyor musun?
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Toksikliğinin sebebi bastırılmış duyguların!
Toksikliğinin sebebi kontrol ihtiyacın ve sabırsızlığın!
Toksikliğinin sebebi güvensizlik ve kıskançlık!
Toksikliğinin sebebi geçmişten gelen travmalar!
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