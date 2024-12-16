Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Teknolojik?
Senin Temizlik Anlayışın Ne Kadar Teknolojik?
Haydi bakalım! Temizlik deyince elinde çamaşır suyuyla mı koşturuyorsun, yoksa robot süpürgeyle kahve keyfi mi yapıyorsun? Öğrenmeye hazır mısın?
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1. Temizlik yapmaya karar verdin. İlk iş?
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2. Camlar kirlendiğinde ne yaparsın?
3. Temizlik yaparken kendine “Bu sefer gerçekten detaylı temizlik yapacağım” deyip yarısında vazgeçtin mi?
4. Güzel seçimler! Bir temizlik reklamı çekeceksin. Slogan ne olurdu?
5. Misafirler geleceğini söyledi ve sadece 30 dakikan var! Nasıl yetişeceksin?
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6. En sevmediğin temizlik görevi hangisi?
7. Temizlik robotları hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son soru! Bir gün temizlikten tamamen kurtulmak mümkün olacak” diye hayal kuruyor musun?
Sen, temizlik dünyasında eski usulün şampiyonusun!
Sen temizlik dünyasının hızlı ve pratik ustasısın!
Sen temizlik dünyasının teknoloji aşığısın!
Sen temizlik dünyasının gelecek bilgesisin!
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