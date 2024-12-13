Süpürgelerinizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo
Süpürgelerinizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo
Süpürgelerinizin ömrünü uzatmak için basit ama etkili bazı bakım adımlarını takip edebilirsiniz. İçeriğimizde yapması hem kolay hem de verimli olan pek çok tüyo sıraladık!
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1. Süpürgenin filtresini düzenli olarak temizleyin.
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2. Fırça başlıklarını düzenli olarak temizleyin.
3. Süpürgenizi uygun zeminlerde kullanmaya gayret edin.
4. Toz haznesini düzenli olarak boşaltın.
5. Aşırı yüksek hızda kullanmamaya özen gösterin.
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6. Sert kirleri başka bir ürünle temizlemeye çalışın. Neden mi?👇
7. Süpürgenizin şarjı tamamen bitene kadar kullanmak yerine %20 ila %30 seviyelerine kadar kullanın.
8. Dar köşeler için başlık değiştirmeyi deneyin.
9. Çift katmanlı temizlik taktiğini mutlaka uygulayın.
10. Şarj ünitesinin yerini arada bir değiştirin.
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