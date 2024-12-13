Süpürgelerinizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo

Süpürgenizi sadece ona uygun zeminlerde kullanmak, hem motorun hem de fırçaların zarar görmesini engeller. Sert zeminler için uygun bir başlık seçmek, halı ve kilimlere uygun fırçalarla çalışmak süpürgenizin ömrünü uzatır. Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürge, pek çok zeminde etkili bir performans sergiliyor. Açıkçası Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürge kullananlar, bu maddeyi es geçebilir. 🙃