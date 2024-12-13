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Süpürgelerinizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo

etiket Süpürgelerinizin Ömrünü Uzatacak 10 Tüyo

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 12:31

Süpürgelerinizin ömrünü uzatmak için basit ama etkili bazı bakım adımlarını takip edebilirsiniz. İçeriğimizde yapması hem kolay hem de verimli olan pek çok tüyo sıraladık!

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1. Süpürgenin filtresini düzenli olarak temizleyin.

1. Süpürgenin filtresini düzenli olarak temizleyin.

Bu maddeyi ilk sıraya almamız lazımdı çünkü süpürgenizin filtresini düzenli olarak temizlemenizi hatırlatmalıyız. Süpürgenizin filtreleri, tozları ve kirleri süpürgeye çekmeden önce havada tutarak emiş gücünü artırır. Zamanla tıkanabilen bu filtreleri düzenli olarak temizlemek, süpürgenizin daha verimli çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

2. Fırça başlıklarını düzenli olarak temizleyin.

2. Fırça başlıklarını düzenli olarak temizleyin.

Süpürgenizin fırça başlıklarına sıkışan toz ve kirler, emiş gücünü azaltır ve iyi temizlik yapmanızı engeller. Neyse ki Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürgenin fırça başlıkları, Power Brush özelliği sayesinde süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirdiğiniz an kendi kendini temizlemeye başlar. Size de fırça başlıklarını temizleme içini ona bırakmak kalır.

3. Süpürgenizi uygun zeminlerde kullanmaya gayret edin.

3. Süpürgenizi uygun zeminlerde kullanmaya gayret edin.

Süpürgenizi sadece ona uygun zeminlerde kullanmak, hem motorun hem de fırçaların zarar görmesini engeller. Sert zeminler için uygun bir başlık seçmek, halı ve kilimlere uygun fırçalarla çalışmak süpürgenizin ömrünü uzatır. Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürge, pek çok zeminde etkili bir performans sergiliyor. Açıkçası Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürge kullananlar, bu maddeyi es geçebilir. 🙃

4. Toz haznesini düzenli olarak boşaltın.

4. Toz haznesini düzenli olarak boşaltın.

Toz haznesini ya da torbayı süpürme işlemi bittikçe boşaltmak, motorun zorlanmasını engeller ve süpürgenizin verimliliğini artırır. Ayrıca fazla dolu bir toz torbası, emiş gücünü azaltır.

5. Aşırı yüksek hızda kullanmamaya özen gösterin.

5. Aşırı yüksek hızda kullanmamaya özen gösterin.

Süpürgenizi her zaman aşırı yüksek hızda kullanmak, motorun daha hızlı aşınmasına neden olabilir. İhtiyacınıza göre uygun hızda kullanarak süpürgenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

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6. Sert kirleri başka bir ürünle temizlemeye çalışın. Neden mi?👇

6. Sert kirleri başka bir ürünle temizlemeye çalışın. Neden mi?👇

Süpürgenizi yalnızca normal tozları ve kirleri temizlemek için kullanın. Büyük taşlar, cam kırıkları veya sıvılar gibi sert maddeler süpürgenizin iç mekanizmasına zarar verebilir.

7. Süpürgenizin şarjı tamamen bitene kadar kullanmak yerine %20 ila %30 seviyelerine kadar kullanın.

7. Süpürgenizin şarjı tamamen bitene kadar kullanmak yerine %20 ila %30 seviyelerine kadar kullanın.

Süpürgenizin pil performansını korumak için şarjı tamamen bitmeden yeniden doldurmak yerine, %20-30 seviyelerine kadar kullanmayı bekleyin. Bunu alışkanlık edinirseniz pilin ömrü gözle görülür bir oranda uzayabilir.

8. Dar köşeler için başlık değiştirmeyi deneyin.

8. Dar köşeler için başlık değiştirmeyi deneyin.

Erişilmesi zor veya normal başlık ile temizlenmeyen yerler için farklı süpürge başlıkları tercih edebilirsiniz. Temizliği kolaylaştırmanın yanında toz ve kirleri etkili bir şekilde haznesine hapseder ve siz de temiz alanınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

9. Çift katmanlı temizlik taktiğini mutlaka uygulayın.

9. Çift katmanlı temizlik taktiğini mutlaka uygulayın.

Önce düşük hızda bir kez süpürün, ardından yüksek moda alıp tekrar temizlediğiniz yüzeyin üzerinden geçin. Bu taktik, hem tozları derinlemesine temizler hem de pillerin aşırı yüklenmesini engeller.

10. Şarj ünitesinin yerini arada bir değiştirin.

10. Şarj ünitesinin yerini arada bir değiştirin.

Şarj ünitesini aşırı sıcak ya da nemli ortamlardan uzak tutmaya çalışın. Süpürgenin pili, sabit bir sıcaklıkta daha iyi performans gösterir. Ayrıca prizden şarj ünitesini çekmek de pil korumasına katkı sağlar.

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Ma Belle
Ma Belle
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