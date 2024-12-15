Evin Kışa Ne Kadar Hazır?
Evin Kışa Ne Kadar Hazır?
Kış geldi çattı! Evde sıcacık köşelere çekilme, battaniyelere sarılma ve bir fincan sıcak çikolata ile keyif yapma zamanı. Ama dur bakalım... Ev gerçekten kışa hazır mı? Bu testle evinin ne kadar hazır olduğunu ölçüyoruz. Hazırsan başlayalım! 🔥🛋️
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1. Öncelikle, evdeki battaniye stoklarını kontrol edelim! 🧣 Kaç tane battaniyen var?
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2. Peki ya ayaklarımız? Evde ayaklarını sıcacık tutacak çorapların var mı?
3. Sıcak içecekler kışın vazgeçilmezi! Senin favorin hangisi?
4. Evi kışın güzel kokular sarsın ister misin?
5. Hangi kokuları tercih edersin?
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6. Evde kendini sıcacık hissettiren en favori parça nedir?
7. Evin en soğuk köşesi neresi?
8. Ve son soru! Kış akşamlarında en sevdiğin aktivite hangisi?
Evinde kış hazırlıkları tam anlamıyla mükemmel!
Kış hazırlıkları konusunda epeyce bir yol kat etmişsin ama hala birkaç dokunuşa ihtiyacın var gibi görünüyor.
Evde kışa dair birkaç eksik var gibi görünüyor.
Evin kışa biraz soğuk kalmış gibi!
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