Sen Bir Para Çıkarsaydın Dolar Karşısında Değeri Ne Olurdu?
Sen Bir Para Çıkarsaydın Dolar Karşısında Değeri Ne Olurdu?
Dünyada en çok kullanılan para birimlerinden biri olan dolar, şu an en güçlü para birimleri arasında. Peki sen bir para çıkaracak olsaydın, dolar karşısında değeri ne olurdu?
Cevabı bu testte!
Not: Testimiz eğlence amaçlıdır.
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1. Öncelikle şunu soralım: Paranı tasarlarken hangi sembolü kullanırdın?
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2. Paran için nasıl bir isim seçerdin?
3. Bu para hangi malzemeden yapılırdı?
4. Paran nasıl bir ekonomiye hizmet ederdi diye sorsak?
5. Bu paranın basma oranlarını nasıl belirlerdin?
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6. Net bir cevap istiyoruz: Bu paranın ilerleyen yıllarda koleksiyonluk bir para olarak üretilmesini ister miydin?
7. Ekonomide para birimleri her zaman sabit kalmaz, değerleri değişebilir. Peki paran değer kazanmazsa ne yapardın?
8. Paranı bir sloganla tanıtacak olsan, bunlardan hangisini seçerdin?
Paran 5 dolar ederinde!
Senin paran 1 dolara karşılık geliyor!
Paran 0.10 dolar değerinde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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