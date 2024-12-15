Sen Bir Para Çıkarsaydın Dolar Karşısında Değeri Ne Olurdu?

Paran gayet dengeli ve güçlü bir başlangıç yaptı! 1 birimin tam 5 dolar ediyor. Dolar karşısında ciddi bir alım gücüne sahipsin ve ekonomin bu durumdan oldukça olumlu etkileniyor. Global arenada birçok kişi paranı tercih ediyor. Harika bir iş çıkardın, sen bir para tasarımı dehasısın!