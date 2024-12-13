Bu Ev Sahipliği Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Bu Ev Sahipliği Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Misafirliği sevenler bir adım öne atsın da sayımızı bilelim! 😅 Ev sahipliği testi hazırladık ve vereceğin yanıtlara göre sana bir puan vereceğiz.
Testimize hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapı çaldı, kapı deliğinden baktın ve misafirlerin kapıda. Ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Misafirlerini içeri aldığında sonraki hamlen ne olur diye sorsak?
Eveeeet, herkes yerleştiyse devam edelim! Misafirlerine önden ne ikram edersin?
E afiyet olsun! Misafirlerinden birinin evini kaşla göz arasında kontrol ettiğini gördün ve göz göze geldiniz. 👀 Nasıl davranırsın?
Misafirlerinden birinin çocuğu ortalığı karıştırmaya niyetli gibi görünüyor ve biraz huzursuz oldun. Ailesine bir şey der misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dürüst ol: Hiç haylazlık yapan misafir çocuklarını tatlı dille azarladığın oldu mu?
Az kaldı! Saat epey bir geç oldu ama misafirlerin kalkası yok gibi. Ne yapacağını öğrenebilir miyiz?
Son sorudayız! Misafirlerini genelde nasıl uğurlarsın?
100 puan!
80 puan!
70 puan!
55 puan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın