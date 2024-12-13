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Bu Ev Sahipliği Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

etiket Bu Ev Sahipliği Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 11:31

Misafirliği sevenler bir adım öne atsın da sayımızı bilelim! 😅 Ev sahipliği testi hazırladık ve vereceğin yanıtlara göre sana bir puan vereceğiz.

Testimize hazırsan başlayalım!

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Kapı çaldı, kapı deliğinden baktın ve misafirlerin kapıda. Ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

Misafirlerini içeri aldığında sonraki hamlen ne olur diye sorsak?

Eveeeet, herkes yerleştiyse devam edelim! Misafirlerine önden ne ikram edersin?

E afiyet olsun! Misafirlerinden birinin evini kaşla göz arasında kontrol ettiğini gördün ve göz göze geldiniz. 👀 Nasıl davranırsın?

Misafirlerinden birinin çocuğu ortalığı karıştırmaya niyetli gibi görünüyor ve biraz huzursuz oldun. Ailesine bir şey der misin?

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Dürüst ol: Hiç haylazlık yapan misafir çocuklarını tatlı dille azarladığın oldu mu?

Az kaldı! Saat epey bir geç oldu ama misafirlerin kalkası yok gibi. Ne yapacağını öğrenebilir miyiz?

Son sorudayız! Misafirlerini genelde nasıl uğurlarsın?

100 puan!

Sen tam bir ev sahipliği üstadısın. Gelen misafirler kendini otel konforunda hissediyor olmalı! Detaylara verdiğin önem, güler yüzün ve her şeyi önceden planlaman seni zirveye taşıyor. Çevrendekiler de seninle bir araya gelmekten büyük keyif alıyor. Ama dikkat, bazen 'aşırı iyi ev sahibi' olmaya çalışmak yorucu olabilir. Kendine de biraz mola vermeyi unutma!

80 puan!

Sen harika bir ev sahibisin, bunu baştan söyleyelim. Misafirlerinle ilgilenmeyi seviyor, onları rahat ettirmek için elinden geleni yapıyorsun. Ufak tefek eksikler olabilir ama kim önemser ki? Ortamın samimi ve sıcak enerjisi sayesinde, küçük detaylar gölgede kalıyor. Biraz daha ön hazırlık yaparsan ev sahipliği konusundaki puanın 100’e ulaşabilir!

70 puan!

Ev sahipliği konusunda oldukça başarılısın ama bir tık daha özen göstermen gereken yerler var. Misafirlerin senden memnun ama bazen ufak tefek şeyleri atlayabiliyorsun. Belki daha iyi bir planlama veya birkaç küçük dokunuşla fark yaratabilirsin. Ama şunu söylemeliyiz ki sıcak kişiliğin her şeyin önüne geçiyor ve bu da ev sahipliğinin asıl sırrı!

55 puan!

Tamam, mükemmel bir ev sahibi olmayabilirsin ama kimse de senden bunu beklemiyor! Misafirlerin geldiğinde samimiyetin her şeyi dengeliyor. Belki biraz daha hazırlıklı olmayı veya detaylara dikkat etmeyi düşünebilirsin. Ama unutma, ev sahipliği demek mükemmel olmak değil, keyifli anlar yaratmak demek. Sen de bu sıcaklığı misafirlerine hissettirdiğin sürece her şey yolunda!

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Ma Belle
Ma Belle
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