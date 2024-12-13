Bu Test Seçimlerine Göre Ne Kadar Pasaklı Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Şimdiiii, herkesin hijyen anlayışı farklı olabilir. Senin temiz dediğin yere bir başkası çok kirli diyebilir ve senin gerçekten oturulmayacak gibi gördüğün bir mekan, bir başkası için gayet temiz görünebilir.

Bazen seçimlerimiz bizi ele verir ve bu testteki seçimlerin gibi ne kadar pasaklı olduğunu ele vereceksin!