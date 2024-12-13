Bu Test Seçimlerine Göre Ne Kadar Pasaklı Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Bu Test Seçimlerine Göre Ne Kadar Pasaklı Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Şimdiiii, herkesin hijyen anlayışı farklı olabilir. Senin temiz dediğin yere bir başkası çok kirli diyebilir ve senin gerçekten oturulmayacak gibi gördüğün bir mekan, bir başkası için gayet temiz görünebilir.
Bazen seçimlerimiz bizi ele verir ve bu testteki seçimlerin gibi ne kadar pasaklı olduğunu ele vereceksin!
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Bir sabah uyandın ve mutfağa gittin. Masanın üstü dolu, bulaşıklar dağ gibi… Ne yaparsın?
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Sıradan bir günün öğle vaktinde, arkadaşların sana çat kapı geleceklerini söyledi. O esnada evin durumu sence nasıldır?
Dürüst ol: Tam şu an gardırobun nasıl görünüyor?
Bir yaz günü pencereye çıkmışsın, elinde bir su bardağı var ve su içiyorsun. Su birden pencereye döküldü... Temizler misin?
Sence bu evlerden en az kirli olanı hangisi?
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Net bir cevap istiyoruz: Hiç temiz havlu ile uğraşmak yerine elini bornoz ile sildiğin oldu mu?
Hımm, az kaldı! Alelacele evden çıkman lazım, aynada şöööyle bir kendine baktın ama ayna epey bir lekeli. Temizler miydin?
Son sorudayız! Çocuklu misafir ağırladığın gecenin sonunda ev temizliği için kaç saatini ayırırsın diye sorsak?
Epey bir pasaklıymışsın ama bir çeki düzen verebilirsin!
Eh, pek pasaklı olduğun söylenemez.
Sen titizlik timsali olabilir misin?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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