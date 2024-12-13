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Bu Test Seçimlerine Göre Ne Kadar Pasaklı Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

etiket Bu Test Seçimlerine Göre Ne Kadar Pasaklı Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 11:31

Şimdiiii, herkesin hijyen anlayışı farklı olabilir. Senin temiz dediğin yere bir başkası çok kirli diyebilir ve senin gerçekten oturulmayacak gibi gördüğün bir mekan, bir başkası için gayet temiz görünebilir.

Bazen seçimlerimiz bizi ele verir ve bu testteki seçimlerin gibi ne kadar pasaklı olduğunu ele vereceksin!

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Bir sabah uyandın ve mutfağa gittin. Masanın üstü dolu, bulaşıklar dağ gibi… Ne yaparsın?

Bir sabah uyandın ve mutfağa gittin. Masanın üstü dolu, bulaşıklar dağ gibi… Ne yaparsın?

Sıradan bir günün öğle vaktinde, arkadaşların sana çat kapı geleceklerini söyledi. O esnada evin durumu sence nasıldır?

Dürüst ol: Tam şu an gardırobun nasıl görünüyor?

Bir yaz günü pencereye çıkmışsın, elinde bir su bardağı var ve su içiyorsun. Su birden pencereye döküldü... Temizler misin?

Sence bu evlerden en az kirli olanı hangisi?

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Net bir cevap istiyoruz: Hiç temiz havlu ile uğraşmak yerine elini bornoz ile sildiğin oldu mu?

Hımm, az kaldı! Alelacele evden çıkman lazım, aynada şöööyle bir kendine baktın ama ayna epey bir lekeli. Temizler miydin?

Hımm, az kaldı! Alelacele evden çıkman lazım, aynada şöööyle bir kendine baktın ama ayna epey bir lekeli. Temizler miydin?

Son sorudayız! Çocuklu misafir ağırladığın gecenin sonunda ev temizliği için kaç saatini ayırırsın diye sorsak?

Epey bir pasaklıymışsın ama bir çeki düzen verebilirsin!

Dürüst olalım... Düzen ve temizlik pek senlik işler değil gibi görünüyor. Ama bu kötü bir şey değil. Belki de hayatının farklı alanlarına odaklanmayı daha çok seviyorsun, yani en azından öyle düşünüyoruz. Ev biraz dağınık olabilir ama o sıcak ve rahat havasını senin enerjinle taşıyor. Belki küçük adımlarla daha düzenli bir alan yaratmayı düşünebilirsin; mesela her gün birkaç dakikanı toparlanmaya ayırmak harikalar yaratabilir!

Eh, pek pasaklı olduğun söylenemez.

Düzen konusunda tam ortadasın! Çok titiz değilsin ama işlerin kontrolden çıkmasına da izin vermiyorsun. Ufak tefek dağınıklıkları görmezden gelebilir, 'Boş ver, kim fark edecek?' diyebilirsin. Hayatın temposuna göre evini idare ettiğin çok belli. Belki biraz daha özenle hem rahat bir yaşam alanı hem de daha ferah bir ortam yaratabilirsin. Ama şimdiden bile gayet iyi gidiyorsun, devam!

Sen titizlik timsali olabilir misin?

Sen tam bir düzen ve temizlik kahramanısın! Her şey yerli yerinde, pırıl pırıl bir yaşam alanı yaratmayı seviyorsun. Misafirlerin evine girdiklerinde ışıldayan yerleri fark etmeden duramıyor olmalı! Ancak arada kendine de küçük bir mola vermeyi unutma. Her şeyin mükemmel olmasına çalışırken keyfi elden bırakmamak önemli. Senin gibi birinin evinde yaşamak kesinlikle harika bir deneyim olurdu!

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Ma Belle
Ma Belle
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