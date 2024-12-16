Sağlıklı Bir Yaşam İçin Evinde Dikkat Etmen Gereken 12 Durum
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Evinde Dikkat Etmen Gereken 12 Durum
Evde sağlığımızı etkileyen bazı detaylar var ki 'Aman canım ne olacak?' desek de o ufak tefek şeyler, aslında sandığımızdan daha önemli. Hadi gel, evde nelere dikkat etmemiz gerektiğine birlikte bakalım!
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1. Hava temizleyici kullanmayı düşün.
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2. Evini düzenli aralıklarla havalandırmayı ihmal etme!
3. Bitkilerle dost ol.
4. Elektronik cihazlar uyurken kapalı olsun.
5. Mutfak hijyenine özen göster.
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6. Temizlik malzemelerinin içeriğini kontrol et.
7. Halı temizliğinin önemini unutma.
8. Aydınlatmayı doğru seç.
9. Mutfakta plastik kullanımını azalt.
10. Evcil dostlarının temizliğine özen göster.
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11. Buzdolabını düzenli olarak kontrol et.
12. Kendi temizlik ritüelini yarat.
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