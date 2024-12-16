Sağlıklı Bir Yaşam İçin Evinde Dikkat Etmen Gereken 12 Durum

'Camı açmayı unuttum ama zaten hava soğuk!' deme. Evde taze hava dolaşmazsa, bakteriler ve kötü enerji kol gezer. Günde en az 10 dakika camları aç, evin de senin gibi nefes alsın. Ayrıca odalar arasında hava sirkülasyonu sağlamak için kapıları da açık tutmayı düşünebilirsin.