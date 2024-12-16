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Sağlıklı Bir Yaşam İçin Evinde Dikkat Etmen Gereken 12 Durum

etiket Sağlıklı Bir Yaşam İçin Evinde Dikkat Etmen Gereken 12 Durum

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 11:31

Evde sağlığımızı etkileyen bazı detaylar var ki 'Aman canım ne olacak?' desek de o ufak tefek şeyler, aslında sandığımızdan daha önemli. Hadi gel, evde nelere dikkat etmemiz gerektiğine birlikte bakalım!

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1. Hava temizleyici kullanmayı düşün.

Evin havasını sürekli taze tutmak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsan dışarıdaki hava bazen içeriden bile kötü olabilir. Bunun önüne geçmek için hava temizleyicilerle toz, polen, küf, hatta evcil hayvan tüylerini filtreleyerek daha temiz bir hava yaratabilirsin.

2. Evini düzenli aralıklarla havalandırmayı ihmal etme!

'Camı açmayı unuttum ama zaten hava soğuk!' deme. Evde taze hava dolaşmazsa, bakteriler ve kötü enerji kol gezer. Günde en az 10 dakika camları aç, evin de senin gibi nefes alsın. Ayrıca odalar arasında hava sirkülasyonu sağlamak için kapıları da açık tutmayı düşünebilirsin.

3. Bitkilerle dost ol.

Biraz yeşillik her eve lazım! Hem oksijen sağlar hem de stresi azaltır. Evinin havasını değiştirecek bitkilerden birkaç tane edin. Aloe vera ve paşa kılıcı gibi bakımı kolay bitkiler az ışıkla bile yaşamaya devam ettikleri için karanlık köşelere de hayat katacaklar.

4. Elektronik cihazlar uyurken kapalı olsun.

Telefon, tablet ya da bilgisayar... Hepsi yaydığı mavi ışıkla uykunu sabote ediyor. Uyurken hepsini kapat veya uçak moduna al çünkü kaliteli uyku, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı! Sabah uyandığında kendini daha dinlenmiş ve enerjik hissedeceğine eminiz!

5. Mutfak hijyenine özen göster.

Mutfak, bakterilerin en sevdiği yer! Kesme tahtalarını sık sık değiştir, süngerleri temizle ve buzdolabını düzenli temizlemeyi ihmal etme. Sağlıklı yemekler, sağlıklı bir mutfakta başlar.

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6. Temizlik malzemelerinin içeriğini kontrol et.

Market raflarındaki her temizlik ürünü masum değil. Kimyasal dolu ürünler yerine doğal malzemeler kullanmaya çalış. Sirke, karbonat ve limonla harikalar yaratabilirsin! Üstelik bu doğal malzemeler sadece sağlığını değil cüzdanını da korur.

7. Halı temizliğinin önemini unutma.

Halılar tozu ve kiri içine hapseder. Haftada en az bir kez süpür ve düzenli olarak yıkat. Evin daha ferah ve sağlıklı olacak! Ayrıca, toz tutmayan ince kilimler tercih etmek de işini fazlaca kolaylaştırabilir.

8. Aydınlatmayı doğru seç.

Beyaz ışık göz yorarken sarı ışık, odada daha sakin ve huzurlu bir ortam yaratır, dimmerlı ışıklandırmalar ise ışık seviyesini ruh haline göre ayarlama imkanı sunar. Sen de bunlara dikkat edip evinin odalarına uygun aydınlatmayı seçerek ruhun dinlendirebilirsin.

9. Mutfakta plastik kullanımını azalt.

Mutfağında plastik kaplar yerine cam veya çelik kapları tercih et. Plastik araç gereçler, sağlığın için uzun vadede tehlike yaratabilir. Ayrıca, cam kaplar gıdaların tadını ve kokusunu daha iyi korur.

10. Evcil dostlarının temizliğine özen göster.

Patili dostların varsa onların da temizliğini aksatma. Tüylerini düzenli taramak ve yataklarını temizlemek, hem onların sağlığına hem de seninkine iyi gelir. Ayrıca, düzenli veteriner kontrollerini de unutmamak önemli!

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11. Buzdolabını düzenli olarak kontrol et.

Küflenmiş sebzeler ve tarihi geçmiş ürünler, farkında olmadan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Haftada bir buzdolabını kontrol et ve bozulanları at. Böylece hem yiyecek israfını önlersin hem de sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilirsin.

12. Kendi temizlik ritüelini yarat.

Temizlik yaparken kendine keyifli bir rutin oluştur. Sevdiğin müzikleri aç, aromaterapi mumlarını yak ve evi temizlerken eğlen! Hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha iyi hissedeceksin. Ayrıca temizlik sonrası kendine bir ödül vermek de motivasyonu artırır.

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